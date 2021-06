Amerikaanse luchtmacht onderzoekt vrachtvervoer met raketten

De Amerikaanse luchtmacht doet onderzoek naar het vervoeren van vracht met raketten in plaats van vliegtuigen. Het Vanguard programma moet gaan aantonen of dit technisch haalbaar is. De raket zou grote voordelen opleveren voor het Amerikaanse leger.

Raket

Binnen negentig minuten over op de wereld zijn dat is mogelijk met deze nieuwe techniek. Hiervoor zijn wel vele technische uitdagingen. Het bekendste bedrijf dat zich bezighoudt met deze technologieën is het Amerikaanse bedrijf SpaceX. Momenteel wordt de Starship uitvoerig getest vlak tegen de Mexicaanse grens. De luchtmacht probeert op deze architectuur door te bouwen. Niet alleen SpaceX richt zich op het hergebruik. Ook Blue Origin wordt genoemd als mogelijke bijdrager. De raket moet een laadvermogen van tussen de dertig en honderd duizend kilo hebben. Dat is iets meer dan een huidige C-17 kan vervoeren. Een C-17 kan ruim zeventig duizend kilo aan.