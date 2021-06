Oranjeleeuwinnen vertrekken vanaf Twente voor oefenduel

Het Nederlandse dames voetbalelftal is vanmorgen vanaf Twente Airport vertrokken richting Bologna. Daar spelen zij een oefenwedstrijd tegen Italië ter voorbereiding voor de Olympische Spelen in Tokio. Het elftal wordt door een toestel van TUI naar Italië gebracht. De Boeing 737-800 met registratie OO-SRO is inmiddels al aangekomen in Bologna. Het is vrij ongebruikelijk voor commerciële toestellen om te vertrekken vanaf Twente. De vorige keer dat er een TUI 737 landde op Twente was dit voor ontmanteling. Of het voetbalelftal ook weer terug zal keren naar Twente is nog niet bekend.

