Wat kan een harde landing veroorzaken?

We hebben allemaal wel eens meegemaakt, een harde landing. Deze zijn meestal niet te wijten aan een fout van de piloot of het vliegtuig, maar zijn vaak gepland en opzettelijk gemaakt.

De eenvoudige reden waarom een vliegtuig een “harde landing” maakt (ofwel een postieve landing) is de daalsnelheid naar de landingsbaan. De normale daalsnelheid bij de landing is voor de meeste vliegtuigen ongeveer een halve meter per seconde. Maar vliegtuigen zijn gemaakt voor hardere landingen, en daar wordt vaak gebruik van gemaakt. Dus hoe hoger de daalsnelheid bij de landing, hoe “harder” de landing. Boeing geeft bijvoorbeeld voor de 737 een maximum daalsnelheid van drie meter per seconde op en merkt daarbij op dat de bemanning vaak een harde landing meldt wanneer de daalsnelheid meer dan anderhalve meter per seconde is.

©Aviation_NL

Een harde landing zou ook pilot-error kunnen zijn, in de meeste gevallen wordt er dan te weinig geflared (het optrekken van de neus voor de landing). Maar vaak is zo’n landing opzettelijk om de volgende reden: vaak is het beter om op kortere landingsbanen en drukke luchthavens sneller aan de grond te staan. De luchthaven London City bijvoorbeeld heeft een start- en landingsbaan van slechts 1.300 meter lang, dus op tijd landen is cruciaal, je hebt hierdoor een langere afstand om af te remmen. Reagan National Airport (DCA) heeft een vergelijkbare korte landingsbaan. Er zijn ook landingsbanen waar een groot hoogte verschil in zit, de bekendste is Courchevel in Frankrijk. Dit kan het optrekken van de neus tijdens de landing lastig maken, en dit leidt uiteindelijk tot een “hardere landing”

©MartinPUTZ, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Windrichting en windvlagen kunnen een groot effect hebben op vliegtuigen tijdens de laatste fase van de landing. In sommige gevallen kan een landing harder uitvallen dan verwacht door veranderende windrichting gedurende de landing. Het belangrijkste om te onthouden is dat je je hier geen zorgen over maakt. Zelfs landingen die erg ruw aanvoelen, vallen normaal gesproken ruim binnen de operationele limieten van het vliegtuig. En in de meeste gevallen is de harde landing opzettelijk door de piloten gemaakt, en niet zozeer door een fout of vergissing.



Als een landing te hard is, en mogelijk de limieten van het vliegtuig bereikt, dan zal er een volledige inspectie nodig zijn. Dit is onlangs gebeurd met een nieuwe Airbus A350 van British Airways.

Lees ook: Cargolux 747 maakt zeer harde landing op Schiphol