Drie zwaargewonden door turbulentie boven India

Gisteren zijn op een vlucht van Vistara drie passagiers serieus gewond geraakt. De Boeing 737 kwam vlak voor de landing in zware turbulentie terecht en dit verraste de passagiers aanzienlijk.

De Vistara-vlucht, UK775, was onderweg van Kolkata naar Mumbai toen 15 minuten voor de landing de turbulentie toesloeg. De Boeing kwam in hevige turbulentie terecht, zonder enige waarschuwing. Hierdoor hadden de passagiers niets door. De gehele vlucht was tot dat moment zonder problemen voorlopen. De vlucht landde veilig in Kolkata om 16.28 uur plaatselijke tijd, zonder verdere ongebruikelijke weersomstandigheden. Eenmaal op de grond stonden de medische diensten al klaar om hulp te verlenen. Aan boord van de vlucht werd ook al medische hulp verleend.

Door de turbulentie raakten verschillende passagiers gewond, acht om precies te zijn, met in totaal 113 passagiers aan boord. Vijf van de verwondingen waren licht en hoefden niet verder te worden onderzocht dan de medische faciliteiten op de luchthaven. Drie verwondingen werden echter als ernstig geclassificeerd. Een bron op Twitter meldt dat één passagier een gebroken arm had (stoel 39F), één reiziger een snee in het voorhoofd (stoel 30B) en een derde passagier (stoel 26A) letsel opliep aan de ruggengraat.

De komende weken zullen de onderzoeken van Vistara en de Indiase luchtvaartregelgeving, de DGCA, meer details aan het licht brengen. Het is belangrijk op te merken dat turbulentie nu eenmaal bij vliegen hoort en incidenten zoals dit (gelukkig) zeldzaam blijven.