Elektrisch vliegen: here to stay | Column Goof

Die Supersone ‘Boom Overture’ komt er never nooit, wat ik u brom. Japan Airlines en United Airlines doen een beetje hip & modern, door vijftien van die snelheidsmonsters te bestellen. Maar uiteindelijk blijven ze gewoon met hun model-toiletrol-airliner vliegen. Wat wél onverwacht lekker loopt is het elektrisch vliegen op Teuge! Ik zie de Elektrische Vliegtuigen, gezeten voor mijn hangar, als driftige kippetjes af-en-aan taxiën, en vliegen.

‘Uurtje opladen, uurtje vliegen’, vertelt een vriend van me, die onlangs leerling geworden is van de Eerste Nederlandsche Elektrische Vliegschool.

Terwijl de elektrische DEAC op Teuge jaren-in-jaar uit zonder zichtbare vooruitgang aan de diverse subsidie-tieten sabbelt, doen deze mannen gewoon zaken.

Het blijkt een businessmodel! Reken maar even mee: van de vijfenveertig uur die je voor een PPL nodig hebt gaat toch zeker de helft (?) zitten in circuitwerk. En dat gaat ‘elektrisch’ steengoed, want die Pipistrels hebben nauwelijks startup en runup nodig. En die vereisen bij een klassieke Cessna toch al gauw een A-viertje/kwartiertje aan procedures.

Vervolgens gaan ze reuze efficiënt en fluisterstil veertig minuten lang circuits draaien. Starten, landen, doorstarten, weer landen, etcetera. Zes touch and go’s in één lesvlucht. En wat blijkt: de leerling is eerder uitgeput dan de batterij…

De grootste winst: deze week zat de voorzitter van de Stichting Geluidshinder bij mij voor de hangar met een mok koffie, en zelfs díe was tamelijk enthousiast!

Goof Bakker

[email protected]

Additional Facts

Proeflezer Evert: “Als je, zoals Dick Benschop, Lelystad wilt openen, krijg je met elektrische vliegtuigen de voorzitters van Stichtingen Geluidshinder in heel Noord-Oost Nederland ook wel mee. Kortom: werk aan de winkel in Toulouse en Seattle. En, die centrale daar in de polder nog maar even niet sluiten, die is straks nodig om al die toestellen te laden.”

Proeflezer Bert: “Uit een ander artikel begrijp ik dat in Zwitserland aan vliegscholen Pipistrels worden geleverd inclusief snellaadstations op zonne-energie. Hebben ze dat ook op Teuge? Zo niet, dan is dit een kans: elektrisch tanken naast het gewone tanken. Chris Couvée maakt een mooi bord. Links: Avgas, rechts Afgas.”

Proeflezer Goof: “Boom: Wie heeft die rare naam bedacht? De PR-man niet! De Concorde is aan de ‘boem’ van de geluidsbarrière ten onder gegaan… En aan de prijs. En aan het feit dat de rijkaards op de terugweg van NY de Jumbojet namen, want dat sliep zo lekker.”