Gerechtshof: KLM moet meer dan honderd Martinair-piloten in dienst nemen

Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag besloten dat KLM alsnog 116 vrachtvliegers van Martinair Cargo in dienst moet nemen. De piloten verloren in 2014 hun baan nadat KLM Martinair overnam.

Meer dan honderd huidige en voormalige vliegers van Martinair Cargo spanden de zaak tegen de VNV en KLM aan. Dit omdat er in 2014 een grote groep vliegers werd ontslagen nadat KLM Martinair overnam. Sommige vliegers mochten wel blijven werken, maar het merendeel moest vertrekken. Uiteraard waren de gedupeerde vliegers hier niet blij mee en stapten ze naar de rechter. Zij wilden alsnog behoud van hun (oude) baan afdwingen.

De piloten zijn erg blij met de uitspraak, zo liet hun advocaat Laurens de Graaf weten na de uitspraak. “Een deel van de piloten ging in het buitenland werken en raakte daar door de coronacrisis hun baan wederom kwijt”.

De groep piloten vond dat er met de overname sprake was van een zogeheten “overgang van onderneming”. Hierbij zouden de piloten dezelfde rechten moeten krijgen als de KLM-piloten. De rechter geeft met de uitspraak de groep gedupeerde piloten gelijk. “Dit is zeven jaar een strijd tegen de klippen op geweest, dit is dus een waanzinnig mooie overwinning.” aldus de Graaf na de uitspraak.

Naast baanbehoud eisten de piloten ook een plek op de senioriteitslijst van KLM. Dit omdat zij bij Martinair significante senioriteit hadden opgebouwd die nu verloren zou gaan. Echter ging het Hof hier niet in mee.

KLM en VNV hebben nog geen reactie gegeven.