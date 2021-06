Is de Overture de nieuwe Concorde?

Na bijna 8 jaar lijkt het erop dat het supersonisch vliegen weer terug is. Op 24 oktober 2003 maakte de wereldberoemde Concorde haar laatste vlucht. Hierna werd het supersoon vliegen voor commerciële doeleinden in de ijskast gezet. Maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Met de bestelling van 50 Overture toestellen van United is het commercieel supersonisch vliegen weer terug als realistische optie. Hoever lijkt deze nieuwe speler op de legendarische Concorde?

Dimensies

Hoewel de toestellen op het eerste oog misschien wel veel op elkaar lijken is er een duidelijk verschil tussen de twee. Alleen de lengte van de romp is enigszins gelijk tussen de twee. De Overture is met 62,48 meter een kleine halve meter groter dan de Concorde met 61,67 meter. De spanwijdte van de vliegtuigen is wel degelijk anders. De Concorde heeft ruim 7 meter meer spanwijdte dan de Overture.

Prestaties

De Overture legt het af als het gaat om snelheid en capaciteit. De Concorde kon tussen de 92 en 120 passagiers verwelkomen tegenover de 65 tot 88 passagiers die in de Overture mee kunnen. Dit is voornamelijk omdat de Concorde een zogenaamde 2-2 stoelen indeling had. De Boom Overture zal een 1-1 configuratie hebben. De voorganger was ook een stuk sneller. De Concorde kon met een snelheid van Mach 2 door de lucht schieten. De Overture zal langzamer gaan met een kruissnelheid van Mach 1.7.

De Boom Overture zal op biobrandstoffen gaan vliegen en daarmee zal het CO2 neutraal vliegen rond de wereld. De Concorde stond bekend om haar grote brandstofverbruik en uitstoot. Daarbij kan de nieuweling ook verder vliegen dan de voorganger. De Overture kan 650NM verder vliegen dan de Concorde.

Bestellingen

In totaal zijn er veertien Concordes in dienst geweest bij twee verschillende maatschappijen. Zeven bij Air France en zeven bij British Airways. Vorige week maakte United samen met Boom bekend dat er een overeenkomst getekend is voor vijftien toestellen. Daarbij heeft de maatschappij ook een optie genomen op nog vijfendertig vliegtuigen. Daarmee heeft de Overture nu al meer bestellingen dan de Concorde. De Concorde had in de tijd wel meer bestellingen openstaan deze werden echter afgezegd. Hoeveel Overtures daadwerkelijk gebouwd zullen worden moet nog blijken. Supersonisch vliegen is in ieder geval weer een hot topic in de industrie.