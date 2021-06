Sleutel jij straks aan vliegtuigen bij de Luchtmacht?

Heb jij een MBO-diploma en lijkt het je tof om te sleutelen aan een Chinook, reparaties uit te voeren aan de F-35 of storingen op te lossen bij een Apache? Meld je aan voor de webinar en kom alles te weten over het werk als vliegtuigtechnicus bij de Luchtmacht.

Als vliegtuigtechnicus zorg je ervoor dat vliegtuigen en helikopters in perfecte staat zijn en blijven. Dat betekent dat je veel verantwoordelijkheid hebt. Tijdens de webinar ontdek je wat er komt kijken bij het werk als technicus op de afdeling Vliegtuigonderhoudstechniek. We vertellen je meer over welke functie bij jou past en aan welke eisen je moet voldoen. Heb je vragen? Stel ze gerust!

Wil jij werken op de afdeling Vliegtuigonderhoudstechniek bij de Luchtmacht?

Vliegtuigonderhoudstechnicus bij de Luchtmacht

Ben jij een vliegtuigtechnicus die wel van een uitdaging houdt? Dan zit je bij Defensie op de juiste plek. Bij de Luchtmacht vind je niet zomaar vliegtuigen en helikopters maar moderne Apache-gevechtshelikopters, Chinook- transporthelikopters en natuurlijk splinternieuwe F-35 jachtvliegtuigen. En die moeten allemaal onderhouden en gerepareerd worden, waar onder andere Vliegbasis Woensdrecht een belangrijke rol speelt.

Meer weten?

Sleutelen aan een gevechtsvliegtuig

Wil jij voordat je je aanmeldt eens kijken hoe het werk van vliegtuigonderhoudstechnici op vliegbasis Woensdrecht eruit ziet? Dan kan dat in de onderstaande video! In de eerste aflevering van Dennis draait mee helpen Sergeant Dylan en Burgermedewerker Michael Dennis op weg. Ze zorgen ervoor dat Dennis de handen uit de mouwen steekt zodat hij zelf ervaart wat het werken bij de Luchtmacht inhoudt. Daarnaast gaat Dennis nog in gesprek met VeVa student Kyle om te kijken hoe hij zijn vooropleiding ervaart. Overtuigd? Meld je snel aan!

