Uitverkoop Vietnam Airlines: A321’s onder de hamer

Het zijn zware tijden voor de luchtvaart, zo ook voor Vietnam Airlines. Om het grote verlies van inkomsten te bestrijden is de maatschappij genoodzaakt om hun A321’s te veilen.

Deze elf A321’s zijn gebouwd tussen 2004 en 2008 en zijn de oudste A321’s in de vloot van de luchtvaartmaatschappij met een gemiddelde leeftijd van meer dan 14 jaar. In een deze week gepubliceerde aankondiging zei de Vietnamese luchtvaartmaatschappij dat geĆÆnteresseerde kopers tegen uiterlijk 29 juni een bod konden uitbrengen. Over dit besluit zei Vietnam Airlines het volgende:

“De veiling van de jets, gemaakt tussen 2004 en 2008, maakt deel uit van de inspanningen van de luchtvaartmaatschappij om haar vloot te verjongen en haar financiĆ«le positie te versterken tijdens de pandemie.”

Vietnam Airlines is een van de grootste Aziatische exploitanten van de Airbus A321 met een vloot van 70 toestellen, waarvan 50 de A321CEO’s zijn. Dit is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij haar A321’s te koop zet. Al in 2019 stonden vijf Airbus A321-200’s te koop. Een jaar later zette de maatschappij opnieuw negen Airbus A321-200’s te koop. Of de A321 dus een succes was voor de Vietnamese maatschappij valt in twijfel te trekken, maar in dit geval is de pandemie toch weer de boosdoener.