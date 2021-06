‘Airbus komt deze maand met nieuw vrachtvliegtuig’

Airbus zou naar verluidt binnen enkele weken een nieuw vrachtvliegtuig, de A350F, aankondigen, zo meldt Bloomberg. De Europese vliegtuigbouwer wil een einde maken aan het monopolie van Boeing.

Airbus spreekt, gelet op de monopoliepositie van Boeing in deze markt, al langere tijd publiekelijk over de mogelijke productie van een vrachtversie van de populaire A350. Het lijkt er nu op dat aan dat monopolie inderdaad een einde komt. Naar verluidt zijn de plannen voor een Airbus A350F ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Aan het einde van deze maand, juni 2021, zou de marketing van het toestel kunnen beginnen. Volgende maand volgen mogelijk al de eerste bestellingen, en aan het einde van het jaar kan het toestel klaar voor de verkoop zijn.

Airbus A350F

Het Europese bedrijf zou al enige tijd gesprekken voeren met luchtvaartmaatschappijen over de introductie van de A350F. Als voldoende maatschappijen geïnteresseerd zijn in een vrachtversie van het populaire langeafstandstoestel, zou het vliegtuig richting het einde van het jaar kunnen vliegen. De komst van de A350F zou een grote, strategische zet zijn van Airbus, dat in haar geschiedenis slechts twee vrachtvliegtuigen heeft gebouwd: de A300 en de A330-200F.

Boeing

Boeing heeft daarentegen praktisch een monopoliepositie in de luchtvrachtmarkt opgebouwd. Op dit moment staan er bij het Amerikaanse bedrijf nog 760 bestellingen van vrachtvliegtuigen open. “We onderzoeken dat segment heel serieus. We denken dat het niet gezond is om één speler in de markt te hebben, en willen onze bijdrage aan die marktsituatie leveren,” zei Airbus-CEO Guillaume Faury eerder dit jaar over de markt van luchtvracht. “Het is waarschijnlijk een gebied waar we in de toekomst agressiever zullen zijn en meer in zullen investeren.” Volgens Faury is er een grote, onderliggende vraag naar Airbus-vrachtvliegtuigen, met name de A350. Een A350F zou, gelet op de vraag in de markt, gebaseerd worden op de A350-900 en daarmee de perfecte eigenschappen voor succes hebben.

Luchtvracht

In het kader van de coronacrisis is de vraag naar luchtvracht de afgelopen anderhalf jaar flink toegenomen. Gelet op de lage passagiersaantallen is cargo op dit moment zelfs populairder dan passagiersvervoer. Het heeft er niets van weg dat de vraag naar vrachtvervoer na de coronacrisis op korte termijn zal verdwijnen. De A350F zou efficiënt zijn, een hoge capaciteit hebben en zeer lange afstanden kunnen overbruggen. Het vliegtuig zou de directe concurrentie aangaan met voornamelijk de Boeing 777F, maar in sommige situaties ook met de 747-8F, die inmiddels niet meer wordt geproduceerd.

De Boeing 777F is een van de populaire vrachtvliegtuigen op dit moment. Het toestel staat bekend om haar degelijkheid en hoge capaciteit. Het type werd in 2009 geïntroduceerd. De technologie van de 777’s gaat echter terug tot de jaren ’90, en is daarmee een generatie ouder dan die van de A350. Volgens Airbus is de passagiersversie, de A350-900, ongeveer 30 procent zuiniger dan de 777-200ER. De 777F is weliswaar gebaseerd op de 777-200LR, maar de verbruikscijfers zijn grofweg vergelijkbaar. Een A350F zou dus een grote positie in de luchtvrachtmarkt kunnen veroveren. Boeing zou daarop kunnen antwoorden met een mogelijke vrachtversie van de 777X, de opvolger van de Triple Sevens. Dat type wordt echter geteisterd door lange vertragingen van meer dan drie jaar. Emirates heeft onlangs zelfs gedreigd met het weigeren van de vliegtuigen als ze niet op tijd klaar zijn.