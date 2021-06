Boeing herstelt langzaam maar zeker

Boeing lijkt zich aardig te herstellen na twee dramatische jaren. Voor de vierde maand op rij ontving Boeing meer bestellingen dan annuleringen. Voor deze vier ‘positieve’ maanden ontving Boeing 15 maanden lang meer annuleringen, dan bestellingen.

In mei ontving Boeing 73 bestellingen tegenover 53 annuleringen of conversies. Een conversie houdt in dat een klant zijn order voor bijvoorbeeld vijf 777X’s omzet in een order voor vijf 777-300’s. Een voorbeeld hiervan is dat Emirates onlangs overwoog om hun bestellingen voor 777X’s in te wisselen voor Dreamliners. In totaal staat de teller van Boeing dit jaar op 177 ‘in de plus’.

De maand mei zette de gestage stijging voor Boeing voort na een rampzalige twee jaar. Tot de bestellingen in mei behoorde een grote order van 34 Boeing 737 MAX 7’s van Southwest Airlines. Alaska Airlines, gevestigd in Seattle, oefende opties uit om nog eens 13 737 MAX 9’s te nemen. Lessor SMBC Aviation Capital bestelde ook 14 737 MAX 8’s. Tot de overige 12 vliegtuigen behoorden zeven Boeing 777-vrachtvliegtuigen, waarvan er één naar Lufthansa gaat. De Duitse maatschappij bestelde daarnaast vijf 787-9 Dreamliners.

In mei werden onder meer 48 737 MAX’s geannuleerd die Aeromexico en Norwegian Air niet langer nodig hadden. Grupo Aeromexico SAB annuleerde een bestelling voor 34 MAX’s en Norwegian Air annuleerde een bestelling voor 14 MAX’s.