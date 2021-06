Lufthansa zet de prik erin: personeel krijgt vaccin

Net als veel grote werkgevers in Duitsland is ook Lufthansa vandaag begonnen met het inenten van zijn werknemers. Dit nadat Duitsland geen minimum leeftijd meer stelt aan een vaccinatie: iedereen boven de 12 kan een prik krijgen.

Bedrijfsvaccinaties

Vaccins lijken de sleutel voor de luchtvaart om uit de grootste crisis aller tijden te komen. In veel landen was er eerst spraken van prioriteit, hierbij kregen de kwetsbare als eerste een prik. Hierdoor kon veel jonger personeel van maatschappijen nog geen prik krijgen. Iets wat zij wel degelijk nodig hebben omdat zij veel reizen. Maar na enkele andere maatschappijen gaat nu ook Lufthansa het personeel inenten.

Lufthansa is begonnen met het vaccineren van haar werknemers op drie locaties in Duitsland. De medische diensten van de luchtvaartgroep kunnen nu werknemers vaccineren omdat de Duitse regering maandag de prioriteitenlijst heeft geschrapt, wat betekent dat elke Duitse inwoner boven de 12 jaar nu in aanmerking komt om te worden gevaccineerd. Volgens de Duitse regering zullen deze week 702.000 doses van het BioNTech-vaccin aan bedrijfsartsen in het hele land worden geleverd, gevolgd door ongeveer 602.550 volgende week. Volgens Lufthansa verwacht de luchtvaartmaatschappij in de eerste week 2.000 personen te kunnen vaccineren.

Ook piloten komen in aanmerking voor het vaccin.

©Lufthansa

Blijheid

Het is begrijpelijk dat de luchtvaartmaatschappij de eerste vaccinaties concentreert op mensen die in klantgerichte functies werken, zoals cabinepersoneel en check-in personeel. Theoretisch hoeft de luchtvaartmaatschappij zich niet te richten op oudere werknemers of werknemers met gezondheidsproblemen, aangezien zij al ingeënt zouden moeten zijn als onderdeel van de algemene vaccinatiecampagne van het land.

Dr. Michael Niggemann, Chief HR Officer bij de luchtvaartmaatschappij, gaf het volgende commentaar op de uitrol: “Sinds het begin van de pandemie leveren ook onze medewerkers een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Met onze vlucht- en vrachtdiensten geven we reizigers de zekerheid dat ze bijvoorbeeld sociaal of economisch belangrijke taken kunnen uitvoeren. We zijn blij dat we onze medewerkers nu ook een vaccinatie kunnen aanbieden.”

Het COVID-19 vaccin is niet verplicht in Duitsland, en ook niet bij Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij raadt werknemers aan zich te laten vaccineren, maar verplicht ze niet. Dit in tegenstelling tot sommige andere luchtvaartmaatschappijen.