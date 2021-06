Twente Airport wil (nog meer) grote toestellen ontvangen

Twente Airport heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een ontheffing aangevraagd wat betreft zogeheten ‘turnpads’. Deze ontbreken op Twente en ILT gaf hier eerder kritiek op. Maar met de ontheffing wil Twente kunnen aantonen dat de operatie veilig verloopt.

Om de grootste vliegtuigen (groottecategorie D, E en F) te kunnen ontvangen zijn zogeheten ‘turnpads’ (ofwel: draaipaden) nodig. Dit zijn draaivlakken waar toestellen op eigen vermogen een bocht van 180 graden moeten kunnen maken. Op Twente Airport ontbreken deze momenteel. Er komen zo nu en dan wel grote toestellen binnen, en om deze af te handelen gebruikt Twente tow trucks. Deze tow trucks duwen de vliegtuigen achteruit het platform op. Dit werkt voor Twente Airport omdat de frequentie van grote toestellen toch laag ligt en dus zijn deze ‘turnpads’ niet nodig. De regelgeving zegt namelijk dat de draaivlakken niet nodig zijn mits het gebrek hiervan de operatie niet in gevaar brengt.

Ferme berm

Wat verder belangrijk is voor de afhandeling van grote toestellen is een stevige berm naast de baan. Afgelopen maanden is hier onderzoek naar gedaan door Twente Airport om de staat hiervan te bepalen. Een gespecialiseerd bureau heeft steekproefsgewijs metingen gedaan die aantonen dat de bermen stevig genoeg zijn en aan de internationale eisen voor grote vliegtuigen voldoen.

De ontheffing wordt aangevraagd om grotere toestellen op Twente Airport structureel te ontvangen en te kunnen laten vertrekken. Twente wil grote toestellen blijven ontvangen om beperkt vliegtuigonderhoud te verrichten en parkeervoorzieningen aan te bieden. Dit is voor Twente de grootste inkomstenbron.

Zo worden de toestellen op Twente Airport verplaatst, volgens Twente zelf geen probleem.

In juni 2020 ontstond er een discussie met de ILT over de noodzaak van deze draaipaden, naar aanleiding van de komst van zes buitengebruik gestelde B747-300 van Lufthansa naar Twente Airport voor stalling. Omdat er op Twente geen draaipaden aanwezig zijn, mochten deze 747’s niet meer vertrekken van de ILT. Dit geschil is specifiek voor de zes toestellen van Lufthansa opgelost. In april oordeelde de rechtbank dat de laatste toestellen mochten blijven staan tot einde van het afgesproken parkeercontract (juni 2022).

ILT heeft doorgaans een periode van acht weken om met een reactie te komen. Indien er nog nadere onduidelijkheden zijn of als gegevens ontbreken kan de behandel- en besluittermijn langer duren.