A310 met aparte vluchtpatronen: turbulentie of intentioneel?

Op Flightradar24 is er een A310 te zien die wel hele aparte vluchtpatronen toont. Heeft de vlucht onderweg veel turbulentie gehad of speelt hier wat anders?

Het was een paraboolvlucht waarbij gewichtloosheid werd gesimuleerd en de vlucht is uitgevoerd door de A310 ZERO-G van Novespace. Sinds 2015 is de A310 voor wetenschappelijke paraboolvluchten en om leden van het publiek een gewichtloze ervaring te bieden. De werking van de paraboolvlucht is in de onderstaande afbeelding te zien.

© AIRZeroG

De A310 Zero-G verliet de Airbus productielijn in 1989. Na twee jaar in dienst te zijn geweest bij de Oost-Duitse luchtvaartmaatschappij Interflug, is het toestel gekocht door de Duitse regering. Het is omgebouwd en gebruikt voor het vervoer van Bondskanselier Angela Merkel en andere leden van de Duitse federale regering. Het is omgedoopt tot “Konrad Adenauer” ter ere van de naoorlogse Duitse kanselier. In 2014 verwierf Novespace het vliegtuig ter vervanging van de Airbus A300 Zero-G. Het voor het eerst gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek in mei 2015 met de juiste technische uitrusting. De Airbus Zero-G is nu ‘s werelds grootste zero-gravity-vliegtuig in termen van passagierscapaciteit en experimentoppervlak, waardoor wetenschappers en het grote publiek toegang krijgen tot zwaartekrachtvrije omstandigheden.

DLR German Aerospace Center, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons