Airbus: ‘waterstof zal niet vóór 2050 grootschalig in vliegtuigen worden gebruikt’

De meeste vliegtuigen zullen tot minstens 2050 op traditionele straalmotoren vertrouwen, waarbij de introductie van waterstof zonder uitstoot beperkt blijft tot regionale en korte-afstandsvliegtuigen, vertelde Airbus tegen ambtenaren van de Europese Unie in een briefing die op donderdag werd vrijgegeven.

De vliegtuigbouwer heeft zich opgeworpen als de belangrijkste voorvechter van waterstofaandrijving in de sector en zegt dat het van plan is om rond 2035 ‘s werelds eerste emissievrije commerciële vliegtuig te ontwikkelen. Het bedrijf heeft nog niet publiekelijk gezegd of de technologie op tijd klaar zal zijn voor de volgende belangrijke mijlpaal van de Europese industrie, maar de briefing van februari aan EU-functionarissen leek dit uit te sluiten.“Waterstofvliegtuigen met nulemissie zullen vanaf 2035 in de eerste plaats gericht zijn op regionale en kortereafstandsvliegtuigen. Dat betekent dat de huidige en toekomstige versies van hoogefficiënte gasturbines nog steeds nodig zullen zijn als we naar 2050 gaan, vooral voor langeafstandsvluchten” volgens de presentatie van Airbus.

Andere rollen

Waterstof heeft ook een centrale plaats ingenomen in de besprekingen over Europese overheidssteun voor de luchtvaart tijdens de Covid-19-crisis. In juni vorig jaar, kondigde Frankrijk een verhoging aan van de middelen voor het orgaan voor luchtvaartonderzoek CORAC. Waaronder 1,5 miljard euro over drie jaar voor technologie zoals waterstof, waardoor 500 van de 15.000 banen die door een herstructurering van Airbus werden bedreigd, konden worden gered. Het ministerie van Financiën noemde vijf belangrijke doelen voor de investering, waaronder een opvolger voor het werkpaard A320, die volgens het ministerie gebruik zou maken van waterstof in plaats van de huidige gasturbines en tussen 2033 en 2035 in gebruik zou worden genomen.