Een klein feestje: vijftigste Airbus A220 voor Delta

Delta Air Lines heeft vandaag haar vijftigste Airbus A220 in ontvangst genomen.

Delta nam in oktober 2018 haar allereerste Airbus A220 in ontvangst. Nu, ongeveer 2,5 jaar later, verwelkomt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij haar vijftigste exemplaar. Deze gelegenheid nodigde vanzelfsprekend uit tot een (klein) feestje. Een aantal medewerkers van Delta vertrok daarom naar de Airbus-fabriek in Mobile, Alabama om daar het nieuwe vliegtuig op te pikken.

In slechts 26 maanden tijd zijn er dus vijftig nieuwe A220’s in de vloot van Delta bijgekomen. Alleen tussen maart en september vorig jaar werden, in verband met de coronacrisis, tijdelijk geen nieuwe vliegtuigen afgeleverd. In oktober werden de leveringen weer hervat, en in die maand verwelkomde Delta gelijk twaalf A220’s in de vloot.

Sinds de uitbraak van het coronavirus begin vorig jaar heeft Delta 19 nieuwe A220’s ontvangen. Dat totaalaantal is inclusief acht grotere A220-300’s en elf kleinere -100’s. De maatschappij was het afgelopen jaar daarmee de op een na grootste klant van de Europese vliegtuigbouwer. Nu er vijftig afgeleverd zijn, resteren er op papier nog 45. Het grootste deel van het restant bestaat uit de grotere -300’s.