Nieuwe Engelse ‘warbird’ voor Hoogeveen

Maandag arriveerde na een ferryvlucht uit Engeland de Auster LB323 c/n 182 met registratie G-AHSD. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is dit type toestel ingezet voor onder andere artilleriewaarneming, evacuatie en licht transport.

De officiële benaming van dit toestel is ‘Taylorcraft Plus D’ gebouwd door Auster Aircraft LTD en uitgerust met een Blackburn Cirrus Minor I-motor. Zeker in Engeland zijn er nog verschillende vliegende exemplaren te vinden. Deze Auster werd dit voorjaar op internet voor ruim 17.000 euro te koop aangeboden. Sinds 1997 was het gestationeerd op de voormalige Amerikaanse luchtmachtbasis Shipdham in het Engelse graafschap Norfolk.

Ook deze warbird vloog als z.g. ‘Air Observation Post’, (AOP) tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Britse landmacht gebruikte het onder andere bij verschillende artillerie-eenheden. In Nederland werd de Auster beroemd nadat zo’n type toestel op 5 mei 1945 op de zandvlakte van Stadionkade in Amsterdam landde, terwijl de Duitse troepen nog niet waren vertrokken (overigens een dag later werd deze actie nog een keer herhaald). Het toestel werd in de volksmond al snel ‘het bevrijdingsvliegtuig’ genoemd. In 2017 werd het vliegtuig van Amsterdam teruggevonden in een loods ergens in Noord-Holland.

In Nederland vliegen op dit moment nog twee vliegtuigen van het hetzelfde type. Een Auster AOP3 bij de KLU Historische Vlucht op Gilze Rijen en een Auster AOP5 is onderdeel van het Vliegend Museum Seppe in Brabant. Het toestel in Hoogeveen is eigendom van Erik Haxe, een verzamelaar en handelaar in Tweede Wereldoorlog voertuigen en aanverwante artikelen. De Taylorcraft Plus D wordt onderdeel van de vloot van ‘Dutch Nostalgic Wings’, één van de organisaties die zich in Hoogeveen inzet voor het behoud van vliegend erfgoed.