American en Virgin kopen tot wel 400 luchttaxi’s

American Airlines en Virgin Atlantic investeren in respectievelijk tot 250 en 150 elektrische Vertical Take-Off and Landing-vliegtuigen (eVTOL), ofwel luchttaxi’s.

American Airlines kondigde deze week aan dat het 25 miljoen dollar zal investeren in Vertical Aerospace, een Brits bedrijft dat zogeheten eVTOL-vliegtuigen bouwt. De Amerikaanse maatschappij wil met de aanschaf de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren en uiteindelijk haar uitstoot verminderen. Ook Virgin Atlantic heeft aangekondigd 50 tot 150 eVTOL-vliegtuigen van het Britse bedrijf te willen kopen. Daarnaast onderzoekt Virgin of een joint venture mogelijk is.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in deze ‘verticale luchtvaart’. De investeringen van American, Virgin en eerder dit jaar United geeft aan dat grote luchtvaartmaatschappijen enig vertrouwen hebben in het concept van luchttaxi’s. Volgens Stephen Fitzpatrick, CEO van Vertical Aerospace, gaat elektrificatie de luchtvaart in de 21e eeuw net zo veranderen als de straalmotor dat in de jaren 70 deed.

Het Britse bedrijf werkt aan de ‘VA-X4’: een toestel dat volledig elektrisch is, een uitstootneutrale operatie moet bereiken en in 2024 af moet zijn. Het vliegtuig zal heel weinig geluid maken, meer dan 160 kilometer kunnen vliegen en vier passagiers en een piloot kunnen vervoeren. Daarnaast haalt het toestel een snelheid van meer dan 320 kilometer per uur. Volgens Virgin Atlantic zijn de luchttaxi’s daarom ideaal voor duurzame, competitieve en regionale bereikbaarheid. Zo kan het toestel de reistijd van Cambridge naar Londen Heathrow, op dit moment 1,5 uur met de auto, terugbrengen naar slechts 22 minuten.

© Virgin Atlantic

© American Airlines

© American Airlines