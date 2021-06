Eén persoon klaagde vorig jaar 17.461 keer over Schiphol

Meer dan de helft minder vliegtuigen in 2020? Dat weerhield één omwonende van Schiphol er niet van 17.461 klachten over de luchthaven in te dienen.

Schiphol: 36 personen dienden helft van alle klachten in

Het aantal vliegbewegingen daalde in 2020 vanwege de coronacrisis met meer dan de helft: van bijna een half miljoen naar iets minder dan 230.000. Ook het aantal klachten over de luchthaven daalde hard: van bijna 300.000 naar minder dan 130.000 klachten in een jaar. De meetperiodes lopen wel iets uit elkaar: het aantal klachten is gemeten over de periode van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.

In het overzicht van het afgelopen jaar valt vooral één cijfer op. Eén persoon diende maar liefst 17.461 keer een klacht in over Schiphol. Omgerekend zijn dat bijna 48 klachten per dag. In de statistieken zijn de cijfers bij alle andere groepen melders fors gedaald. Het percentage veelmelders is gelijk gebleven. Een half procent van de melders, ofwel 36 personen, diende 67,5 duizend klachten in, ruim de helft van het totale aantal meldingen.

Rotterdam

Ook in Rotterdam diende een relatief kleine groep mensen de meeste klachten in over Rotterdam The Hague Airport, zo blijkt uit een rapportage van Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het vliegveld van Rotterdam zag vanwege de coronacrisis 61 procent minder vliegbewegingen. Het totale aantal klachten over de luchthaven daalde met 51 procent naar 30.773. Echter werd 2/3 deel van dat aantal klachten ingediend door slechts 45 mensen.

Vorig jaar meldde Up in the Sky al dat er in 2019 slechts acht mensen verantwoordelijk waren voor 75.000 klachten over Schiphol. Twee personen dienden toen gezamenlijk ruim 36.500 klachten in: