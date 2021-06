Elbers: KLM heeft geen verdere staatssteun nodig

Met het einde van de coronacrisis in zicht lijkt KLM na een jaar van recordverliezen financieel stabiel te zijn. Volgens CEO Pieter Elbers is er dan ook geen verdere staatssteun nodig.

Tijdens een interview op CAPA Live werd KLM-topman Pieter Elbers gevraagd naar het herstel van de luchtvaartmaatschappij. Ook luidde de vraag of er nog verdere staatssteun nodig was. In 2020 kreeg KLM een totaalbedrag van 3,4 miljard euro aan overheidssteun toegekend. Dat bedrag bestaat voor een miljard euro uit een overheidslening, bij de overige 2,4 miljard euro gaat het om garantstellingen voor bankleningen.

“Aan het einde van 2020 [..] hadden we 940 miljoen van deze 3,4 miljard gebruikt,” zei Elbers. “We hebben nog altijd een goede basis en fundering. Met wat licht aan het einde van de tunnel verwachten we nu dat we, financieel gezien, goed zitten. Er is geen noodzaak voor verdere stappen.” Op het gebied van de financiën lijkt de situatie voor KLM nu dus stabiel. De maatschappij kreeg het vorig jaar met een verlies van 1,2 miljard euro zwaar te verduren. Het concern Air France-KLM leed een recordverlies van maar liefst 7,1 miljard.

Eigen vermogen van KLM

Op het gebied van het eigen vermogen van de Nederlandse maatschappij wordt er momenteel nog wel het een en ander uitonderhandeld. Volgens Elbers voert de Nederlandse regering hierover gesprekken met de Europese Commissie. Het aandeel van overheden in maatschappijen wordt, met name het afgelopen jaar, scherp door de EU in de gaten gehouden. De Europese Commissie heeft zich regelmatig gemengd in onderhandelingen over financiële steun voor luchtvaartmaatschappijen. Het orgaan wil erop toezien dat een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie beschermd worden.

Zo eiste de Commissie dat sommige maatschappijen slots (vertrek- en landingsrechten) moesten opgeven in ruil voor hun staatssteun. Zo leverde Lufthansa slots in voor staatssteun en moest Air France een aantal slots op Parijs Orly opgeven om nieuwe financiering te krijgen. Ook de opvolger van het Italiaanse Alitalia vindt de Europese Commissie op haar weg als het op slots en financiering aankomt.

Het mogelijke inleveren van slots door KLM stuitte begin dit jaar op groot verzet bij de vakbonden. In 2020 stelde de Nederlandse regering al veel eisen in ruil voor het steunpakket. Zo moest er door het personeel veel salaris ingeleverd worden en moesten andere bezuinigingen worden doorgevoerd. Ook mag KLM minder nachtvluchten uitvoeren en moet het haar uitstoot sneller verminderen.