Naakte man breekt in op vliegbasis Leeuwarden

Een naakte man heeft in de nacht van maandag op dinsdag vernielingen aangericht op vliegbasis Leeuwarden. Dat bevestigt de Marechaussee aan de NOS.

De man was over het hek geklommen en heeft vervolgens met een voertuig door de roldeur van een hangar gereden. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee vertoonde de man verward gedrag. Toen hij werd ontdekt is hij door de beveiligers van de vliegbasis aangehouden. “Die hebben goed gehandeld en de man meteen overdragen aan ons,” aldus de woordvoerder tegen de NOS.

Het is onduidelijk hoe de man op de vliegbasis kon binnendringen. “Voor elke plek waar hekken staan is duidelijk dat je er niet mag komen. Of een hek nou drie of vijf meter hoog is, toch zie je dat mensen dat doen. Uit onderzoek moet blijken wat de man heeft bewogen om over het hek te klimmen.” De man zou mogelijk een bekende zijn van de gemeentelijke gezondheidsinstanties.