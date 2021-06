Van Duitsland naar België: Air Belgium koopt Airbus A330neo’s

Air Belgium schaft een paar Airbus A330neo’s aan die ooit bedoeld waren voor het inmiddels failliete Air Berlin, zo meldt AeroTelegraph.

Twee Airbus A330-900’s, ook wel bekend als de A330neo, worden op dit moment in Toulouse klaargemaakt voor aflevering aan Air Belgium. De Belgische luchtvaartmaatschappij krijgt daarmee twee van de langeafstandstoestellen die ooit voor Air Berlin bedoeld waren. De Duitse maatschappij ging in het najaar van 2017 ter ziele.

Na miljardenverliezen te hebben geleden besloot Air Berlin in 2014 dat het tijd was voor een grootschalig bezuinigingsprogramma. Een van de maatregelen was om binnen de vloot alleen nog maar met Airbus-vliegtuigen te opereren. De maatschappij stootte haar Boeing 737’s af en annuleerde bestellingen voor de 787 Dreamliner. Op langeafstandsroutes zouden de Duitsers volledig gaan vertrouwen op de A330neo. In 2016 werd dan ook een eerste leasecontract getekend voor een A330-900. Tot vliegen is het in verband met het faillissement nooit gekomen.

Air Belgium

Twee van de voor Air Berlin bestemde A330neo’s zouden door de leasemaatschappij Air Lease Corporation ingezet worden bij het Afrikaanse Rwandair. Ook dat is niet gebeurd. Na lange tijd hebben de toestellen nu echter met Air Belgium een nieuwe klant. De A330’s, met registraties 1844 en 1861, worden op dit moment klaargemaakt in Toulouse.

