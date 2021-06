Video: Russische man trekt Boeing 737

Een Russische bodybuilder, bijnaam ‘The Siberian Bear’, heeft deze week een Boeing 737 van UTair 15 meter ver getrokken.

De Russische bodybuilder, Maxim Gametsky, komt uit Surgut, dat ongeveer 2000 kilometer ten oosten van Moskou ligt. De Siberische man trok een Boeing 737-500 van maar liefst 40 ton vijftien meter vooruit. “Ik kon het [vliegtuig] bij de eerste poging niet vooruit krijgen in alle trainingsessies, en om eerlijk te zijn was ik een beetje bang dat dat vandaag weer zou gebeuren. Misschien was het de spanning, misschien was het angst, het is hoe dan ook gelukt,” zei De Siberische Beer.

Het trekken van het vliegtuig duurde minder dan 40 seconden, en daarmee verbrak Gametsky het vorige record. Vorig jaar trok ‘Ruslands sterkste man’ Elbrus Nigmatulin een vliegtuig van 36 ton over een afstand van tien meter. Bekijk hierboven de beelden van het nieuwe record.