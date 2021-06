Delta organiseert speciale vlucht voor zonsverduistering

Tientallen liefhebbers van zonsverduisteringen konden deze week hun hart ophalen bij Delta Air Lines. De Amerikaanse maatschappij organiseerde een speciale chartervlucht zodat de passagiers de verduistering extra goed konden zien. En dat leverde mooie plaatjes op.

Enkele tientallen liefhebbers konden zich in de zeer vroege donderdagochtend melden op de luchthaven van Minneapolis voor hun vlucht met een van Delta’s Airbus A319-100’s. De vlucht werd door Delta en Sky & Telescope gezamenlijk georganiseerd. Boven Zuid-Canada zou de zonsverduistering goed te zien zijn, zo berekende astronoom Glenn Schneider. Schneider jaagt al sinds de jaren 70 op zonsverduisteringen, en was in totaal al 33 keer op de goede plek op het juiste moment.

Vlak na zonsopkomst was het dan zover, en maakten de Delta-piloten een kleine bocht naar rechts zodat de vleugel niet in de weg zat voor de foto’s. “Om de winglet onder de horizon te houden en toch de gewenste route te blijven volgen moesten we het vliegtuig zonder automatische piloot besturen, waardoor het een klein beetje uitdagender wordt,” zei Delta-piloot Art Smith. “We hebben het eerst in de simulator geprobeerd om te kijken of we genoeg rudder zouden hebben op 39.000 voet. Toen we eenmaal vlogen was het precies zoals in de simulator. Het was echt fantastisch om de verduistering volledig te aanschouwen.”