Eurocontrol: Nederland verliest bijna half miljoen vluchten

Nederland telt sinds het begin van de coronacrisis bijna een half miljoen minder vluchten dan ‘normaal’. Het gemiddelde aantal dagelijkse vluchten ligt nu op 778, minder dan de helft van dat aantal in 2019. Dat blijkt uit cijfers van EUROCONTROL.

Hoeveel vluchten in Nederland?

In totaal heeft Nederland 487.000 vluchten verloren sinds 1 maart 2020. Het aantal dagelijkse vluchten is met 57 procent gedaald naar 778, waarvan er 613 via Schiphol worden uitgevoerd. Ongeveer tweederde van het totale aantal dagelijkse vluchten wordt uitgevoerd door KLM, dat op haar beurt dan weer ruim de helft minder vluchten per dag uitvoert ten opzichte van 2019.

Prognose: 2024

EUROCONTROL blikt in haar statistieken ook vast vooruit op de nabije toekomst. De Europese instantie verwacht dat Nederland langzaam weer richting het niveau van 2019 zal klimmen. In 2021 is 44 procent van het aantal vluchten van twee jaar geleden teruggekeerd. In 2022 is dat waarschijnlijk 69 procent.

Er zijn drie scenario’s: (1) Vaccinatie afgerond in 2021, (2) Vaccinatie afgerond in 2022 en (3) Aanhoudende infecties. Eurocontrol gaat bij zijn berekeningen uit van het meest waarschijnlijke scenario 2, waarbij een groot deel van de bevolking van Nederland en de rest van de wereld in 2022 zijn gevaccineerd. In dat geval haalt Nederland 93 procent van het aantal dagelijkse vluchten voor corona in 2024. Mocht het wereldwijde vaccinatieprogramma het tweede halfjaar erg voorspoedig verlopen, dan kan dat percentage mogelijk nog iets doorgroeien in de richting van 103 procent.