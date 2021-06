Britse luchtvaartmaatschappijen bereiden zich voor op tegenslag

Nu het aantal corona gevallen in het Verenigd Koninkrijk toeneemt, ziet het ernaar uit dat de regering de opheffing van de lockdown zal uitstellen tot ten minste 19 juli. Luchtvaartmaatschappijen krimpen hun schema’s in en annuleren vluchten.

Britse maatschappij bereiden zich voor op de verlenging van de lockdown, door hun vluchtschema’s in te korten. Volgens de Daily Mail hebben luchtvaartmaatschappijen British Airways, Virgin Atlantic, en easyJet allemaal vluchten geannuleerd tot 19 juli – de nieuwe einddatum voor de beperkingen.

British Airways: Eerder deze week werd er gemeld dat British Airways zijn schema voor juni en juli heeft teruggeschroefd. Volgens luchtvaart data-experts Cirium heeft British Airways 3.867 vluchten gepland voor de hele maand juni. De afgelopen week daalde dat met 42% (1.625 vluchten) tot 2.242 vluchten voor de hele maand.



easyJet: Ooit extreem optimistisch en gretig voor het zomerse reisseizoen, is de budgetmaatschappij begonnen met het schrappen van enkele diensten naar Griekenland en Frankrijk.

Virgin Atlantic: De luchtvaartmaatschappij vertelde de Daily Mail dat het de herstart van enkele Caribische diensten heeft moeten uitstellen, als reactie op de COVID-19 beperkingen. “Deze omvatten onder andere de Londen Heathrow naar Trinidad en Tobago dienst. Maar ook de Heathrow-Havana route”. Deze route staat momenteel op de rode lijst staan van de Britse regering”. Verklaart de luchtvaartmaatschappij.



Hoewel de regering nog geen officieel besluit heeft bekendgemaakt, zijn er berichten dat de opheffing van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk binnenkort zal worden verschoven van de oorspronkelijke datum van 21 juni naar 19 juli.

Deze verwachte aankondiging zou een reactie zijn op het stijgende aantal Covid-19-gevallen. Dit was een stijging van 240% in een periode van zeven dagen. De overgrote meerderheid van deze gevallen, 90% volgens The Standard, betreft de “Delta-stam”, die oorspronkelijk in India werd aangetroffen.