Centra van criminaliteit | Column van Goof

Ik zag ze ’s morgens voor mijn huis op EHTE lopen. Een flinke groep mannen en vrouwen in

gele hesjes. Pistolen & pepperspray op de heup. Sommige hesjes met het opschrift

‘POLITIE’, andere met ‘BELASTINGDIENST’.

Pas later las ik in de krant wat het behelsde: de Groene Vliegvelden werden aan een inspectie

onderworpen, omdat het centra van criminaliteit zouden zijn.



Het begon naar ik gehoord heb om half negen aan de oostzijde van het vliegveld met hard

bonzen op de ramen, en op luide toon verordonneren dat iedereen naar buiten moest komen.

De ‘posse’ kreeg daar meteen al flink weerwoord, en gelukkig werd de toon daarna

gaandeweg wat vriendelijker, begreep ik.



Voor zover ik weet was de hele operatie gebaseerd op één Diamond Twinstar die op de

terugweg van Engeland een paar jaar geleden naar Teuge gedirigeerd werd, en waar drugs

aan boord gevonden werden. Dat toestel heeft destijds nog een dag of vier voor mijn hangar

gestaan. Maar het had met niemand op Teuge eigenlijk ìets te maken!



NB: als je op een parkeerplaats langs de A1 gaat staan kun je uit elke tiende auto een lading

wiet halen. Maar goed: het jagen op hallucinerende potplanten is nu eenmaal een kerntaak

van onze overheid…



Het tweede incident dat ik me herinner betreft een wanhopig gezin dat van de oorlogsellende

in hun vaderland via EHTE naar Engeland wilde vluchten. Ook geen voorbeeld van een

afgrijselijke criminaliteit, dunkt me. En als ik me goed herinner werden ze niet eens op

Teuge, maar op weg náár Teuge aangehouden.



Een derde incident, dat hier eigenlijk helemaal los van staat, vond plaats rond EHHV. Twee

mannen met ‘poeier in hun plane’ zitten momenteel elk een straf van 23 jaar uit in Engeland.

Zo’n onbenullig gedoe overigens, dat ik destijds meteen dacht aan kwajongenswerk.



Op basis van deze drie incidenten moest mijn buurman M. plotseling iemand in zijn woning

toelaten. Hij was er ontdaan van, en bleef met de twijfel zitten of hij zich als oppassende

burger een dergelijke behandeling überhaupt wel had moeten laten welgevallen.



En: naar aanleiding van de gebeurtenissen kreeg een mij bekende ondernemer hier op het

veld vijf opmerkingen van zijn klanten op één dag. De meeste waren grappig bedoeld, in de

sfeer van ‘spreek ik met het roversnest Teuge?’ Maar toch, maar toch: gewoon slecht voor de

handel. Kunnen we echt goed gebruiken, zo net na Corona.



En: het was allemaal loos alarm, bleek later. Hooguit wat ‘oneigenlijk gebruik van onroerend

goed’. Dat er niks aan de hand was stond in de meeste artikelen over het onderwerp echter in

de allerlaatste zin van een artikel, dat wel begon met vrij alarmerende kopregels en intro’s.

De vraag is hoeveel lezers die laatste regel bereikt hebben. En hoeveel achtergebleven zijn

met de gedachte ‘waar rook is…’.



Tip van Goof: niet meer doen, polities! Gewoon belangrijke dingen gaan doen.



Goof Bakker

Additionele feiten, en commentaren…

Proeflezer Coert: “Héél slechte timing, midden in de discussie over de nieuwe vergunning van de provincie over het vliegveld. En de discussie over criminaliteit in het buitengebied – dat werd erbij gehaald – slaat nergens op! Op Teuge komt de politie wekelijks, de LuPo wekelijks of meer, de Marechaussee voor buiten-Schengen-vluchten en de douane inspecteert wekelijks! Wat een welbewuste en geplande overkill en ‘voor de tribune voetballen’!”

Proeflezer Marcel: “Die politiemacht en zo was vooral een studiedag voor jonge handhavers, die vervolgens naar de buitenwacht toe als een onderzoek naar ‘ondermijning’ op groene velden is verkocht. Maar die studiedag wordt natuurlijk niet erbij verteld.

Ik zag groepjes oude handhavers allerlei kneepjes van het vak aan heel erg jonge handhavers uitleggen. En dan weet je genoeg. Het was een leuk dagje uit en de journalisten trappen er met beide benen in. Dat gaat al jaren zo. De politie enzo is maar een heel kleine overheidsorganisatie. Die het vooral ook moet hebben van massacommunicatie en imago.

Als je de politie vergelijkt met gemeenten, dan is de vergelijking hetzelfde als de aarde met Jupiter. Die past er ook wel honderd keer in. Daarom is de pakkans bij alle soorten misdrijven ook zo laag. Maar dat hoor je vrijwel nooit. Alleen recent die actie met de aan criminelen verkochte ANOM telefoon is een leuk resultaatje behaald. Laat de politie daar hun kracht op richten.”

Matthijs: “Helemaal eens met ‘jagen op hallucinerende potplanten’. Die war on drugs is een van de meest kansloze exercities van de politiek….”