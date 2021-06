Nieuwe Boeing 787 mag van FAA niet naar KLM

KLM mag een nieuwe 787 Dreamliner (nog) niet ophalen bij de fabriek omdat Boeing van de FAA zijn procedures en inspecties moet verbeteren. Dat meldt De Telegraaf.

Boeing heeft de aflevering van een nieuwe 787 Dreamliner, bestemd voor KLM, een week geleden tijdelijk opgeschort. De vliegtuigbouwer is verwikkeld in een dispuut met met de Federal Aviation Administration. Van de FAA moet Boeing betere inspecties en veiligheidsprocedures ontwikkelen. Sinds de dodelijke ongevallen van de 737 MAX nemen de Amerikaanse autoriteiten Boeing een stuk scherper onder de loep.

“De zesde 787-10 moest direct na de aflevering alsnog bij de fabriek in Charleston blijven, vanwege kwaliteitskwesties in de productie die vlak na aflevering bekend werden”, zegt een woordvoerder van KLM tegen de krant. De maatschappij wacht naast de nu niet geleverde Dreamliner nog op twee andere 787’s, die momenteel nog worden gebouwd. “Deze drie toestellen zijn nog steeds in aanbouw bij Boeing en een leverdatum is nog niet afgegeven. We zijn hierover nog in gesprek met Boeing.”

Op last van de FAA legde Boeing na aanhoudende problemen met de kwaliteitscontrole de leveringen van nieuwe 787’s eind mei al geheel stil. Eerder had de vliegtuigbouwer last van dezelfde problemen. Zo moest Boeing eind vorig jaar ook al een stop op leveringen instellen. Deze stop duurde destijds liefst vijf maanden. Zo werd in maart 2021 de eerste Dreamliner sinds oktober vorig jaar afgeleverd.