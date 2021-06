Een nieuw supersonisch tijdperk op komst

Bij de lancering van een nieuw vliegtuigtype kunnen bestellingen en belangrijke toezeggingen van luchtvaartmaatschappijen vaak een “sneeuwbaleffect” veroorzaken. Zal dit ook gelden voor de nieuwe supersonische verkeersvliegtuigen?

De onverwachte aankondiging van United Airlines om 50 Boom Overtures te bestellen, zou wel eens kunnen leiden tot nog meer belangstelling van luchtvaartmaatschappijen voor supersonisch commercieel vliegverkeer.

United’s aankondiging van de order is niet het eerste nieuws van een commerciële luchtvaartmaatschappij die Boom Supersonic steunt. Japan Airlines was vrij vroeg in contact met het Amerikaanse supersonische bedrijf. In december 2017 bevestigde de luchtvaartmaatschappij dat het tot 20 jets bij Boom had besteld. “Als strategische investeerder werkt JAL samen met Boom om het vliegtuigontwerp te verfijnen en de passagierservaring voor supersonisch reizen te helpen definiëren.” – Boom Supersonic

©Boom

Volgens Tech Crunch had Boom in 2016 een deal aangekondigd met Virgin Group voor een optie op tien vliegtuigen. De deal werd geschat op een waarde van ongeveer 2 miljard dollar. Ondanks dit blijkt de Virgin Group echter niet als partner te worden vermeld, zoals Japan Airlines en United Airlines. Het streven van Virgin Galactic naar een eigen supersonische jet is een aanwijzing dat de twee bedrijven hun eigen weg zijn gegaan.

De koploper

Met interesse in maar liefst 50 supersonische-passagiersvliegtuigen loopt United momenteel voorop in de ontwikkeling van een toekomstige supersonische vloot. De luchtvaartmaatschappij verwacht de Overture in te zetten op transoceanische routes, waaronder San Francisco naar Tokio, New York naar Frankfurt, en natuurlijk New York naar Londen.

Hoewel de verbintenis van Japan Airlines ook belangrijk was, is de overeenkomst met United Airlines een belangrijke stimulans voor het programma. Het zou niet vergezocht zijn als andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in de voetsporen van United zullen treden. De Amerikaanse luchtvaartmarkt is immers zeer concurrerend en de drie grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen proberen elkaar vaak de loef af te steken.

Mocht dit gebeuren, dan zou dit belangstelling kunnen wekken van luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld, met maatschappijen in het Midden-Oosten en Europa die hopen mee te kunnen doen met de actie.

Is dit maar het begin?

Het project heeft een groot potentieel om werkelijkheid te worden. Dit komt omdat elke klant grondig onderzoek naar het project zou hebben gedaan alvorens een aanzienlijke investering te doen. Bovendien zullen eventuele financiële toezeggingen ervoor zorgen dat het project over de nodige middelen beschikt om het vliegtuig verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. De laatste bestelling kan dus nog maar het begin zijn.

©Boom

Als je teruggaat in de tijd en kijkt naar de ontwikkeling van de Concorde, zie je dat het niet alleen British Airways en Air France waren die toezeggingen hadden gedaan voor de supersonische jet. Inderdaad, terwijl de twee Europese luchtvaartmaatschappijen uiteindelijk de enige maatschappijen zouden zijn die de levering en de exploitatie van de jet zouden ontvangen, hadden vele, vele andere luchtvaartmaatschappijen ook bestellingen geplaatst.

Zie hier: Bestellingen Concorde