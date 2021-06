Qatar Airways A350-leveringen stopgezet door verfproblemen

De luchtvaartmaatschappij zei dat het oppervlak onder de verf sneller verslechterde dan verwacht. Qatar Airways zou geen leveringen meer doen van de Airbus A350 totdat het probleem is opgelost.

Vorige week heeft Qatar Airways de A350’s aan de grond gezet doordat de verf die op het toestel is, sneller verslechterde dan verwacht. Airbus en Qatar hebben uitgebreide zakelijke banden op zowel civiel- als defensiegebied. Daarnaast zeiden twee bronnen dat er in de ruzie ook bredere kwesties op het spel stonden.

Qatar Airways CEO Akbar Al Baker zei over de stopzetting van de leveringen: “Qatar Airways heeft nog steeds te maken met en is getuige geweest van een toestand waarbij het oppervlak onder de verf van sommige van haar Airbus A350 vliegtuigen in versneld tempo is afgebroken. “We hebben een probleem met Airbus dat we moeten oplossen, en als we niet in staat zijn om dat ernstige probleem dat we met hen hebben op te lossen, zullen we weigeren om vliegtuigen van hen af te nemen.”

De maatschappij zei ook dat ze begonnen is haar volledige A350-vloot frequenter te inspecteren om de toestand van nabij op te volgen. Qatar Airways is de grootste exploitant van de Airbus A350’s met een vloot van 34 A350-900’s en 19 A350-1000’s. De luchtvaartmaatschappij heeft nog eens 23 A350-1000’s in bestelling.