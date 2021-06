Red Arrows geeft privé-airshow voor G7

Boris Johnson en Joe Biden behoorden tot de wereldleiders op de G7-top, die werden getrakteerd op een speciale show van de Red Arrows van de RAF. Hoewel, klimaatverandering onderwerp van gesprek was op de G7-top.

De G7, ook bekend als de Groep van Zeven, is een internationale organisatie die bestaat uit de zeven grootste geavanceerde economieën van de wereld: Duitsland, Italië, Canada, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het land dat het voorzitterschap van de G7 bekleedt, momenteel het Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor de organisatie en het gastheerschap van de jaarlijkse topontmoeting. Aan het eind van de top wordt een mededeling gepubliceerd waarin wordt uiteengezet wat is overeengekomen.

De RAF aerobatics-groep de Red Arrows heeft op 12 juni een demonstratie gegeven boven Carbis Bay en St Ives, in een show voor het publiek en de wereldleiders van de G7. De Hawk T1-piloten gaan al tientallen jaren mee en gaven een van hun iconische shows in West-Cornwall ter ere van de top van leiders die dit weekend in Carbis Bay plaatsvindt. Om 10.59 uur te zijn opgestegen op RAF Scampton, vlogen ze rond het middaguur vanuit het noordoosten van Engeland, langs de midlands, naar het zuidwesten. Van daaruit steeg de bemanning om 19.34 uur weer op van RAF Culdrose, dwars door Cornwall en in de richting van Carbis voor een typisch verbluffende flypast over Carbis Bay en St Ives. Wereldleiders zoals de Amerikaanse president Joe Biden en premier Boris Johnson zullen de show hebben bekeken, na een drukke dag van vergaderingen en discussies over wereldzaken.