Werknemers Schiphol bezorgd over chaos zomerdrukte

Volgens de vakbond FNV maken Werknemers op Schiphol zich zorgen over een dreigende chaos op de luchthaven als na het versoepelen van de coronaregels het vliegverkeer weer opstart.

Het afgelopen jaar zijn veel beveiligers, schoonmakers, afhandelaars en buschauffeurs naar huis gestuurd vanwege de pandemie en de rust op Schiphol. Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol meldt hierover het volgende: ‘Er is daardoor niet alleen een potentieel personeelstekort, maar er is ook heel veel ervaring verdwenen. De nieuwe mensen zijn nog onvoldoende getraind om de komende drukte goed te begeleiden.’

De vakbond ziet de dreigende chaos als een gevolg van de flexibilisering van arbeid op Schiphol. De nieuwste trend daarin is dat mensen niet meer gegarandeerd een 8-urig rooster krijgen, maar een rooster van maximaal 4 uur. Daardoor moeten mensen meer dagen naar Schiphol komen om even veel uren te maken of meerdere luchtvaart-banen nemen. Dat zorgt voor problemen met het combineren van werk en privé. ‘Schiphol lijkt zich niet te bekommeren om het welzijn en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Als het maar goedkoop kan.’ meldt Van Doesburg. Zo meldt FNV dat er op woensdag 16 juni medewerkers houden een actiebijeenkomst op Schiphol, om aandacht voor de zorgen over de zomerpiek te vragen. Daar zullen meerdere medewerkers eisen dat er een duidelijk opstartplan van Schiphol komt om chaos te voorkomen. Dat nieuwe medewerkers in dienst worden genomen bij de Schipholbedrijven en niet bij uitzendbureaus en dat mensen worden betaald op basis van dienstjaren en ervaring.