Al vijf A380’s hebben de vloot van Emirates verlaten

De grootste exploitant van de A380, Emirates, heeft al vijf A380’s met pensioen gestuurd. Dit terwijl de maatschappij nog vier gloednieuwe superjumbo’s in het komende jaar krijgt geleverd van Airbus.

Leeftijd

Officieel heeft de maatschappij pas een A380 met pensioen gestuurd. Maar, naar verwachting zullen vier A380’s, die momenteel gegrond zijn door corona, niet terugkeren. Als onderdeel van het vandaag gepubliceerde jaarverslag heeft Emirates de vorm van zijn vloot geschetst voor het nieuwe boekjaar 2021. Hierin wordt het volgende vermeldt:

“De luchtvaartmaatschappij heeft in de loop van het boekjaar 3 A380’s in ontvangst genomen en tegelijk 10 van haar oudere toestellen buiten dienst gesteld (9 B777-300ER en 1 A380). Bovendien werden 4 A380’s buiten dienst gesteld omdat ze momenteel aan de grond staan en niet verwacht worden gebruikt te zullen worden voor hun geplande datum van buitengebruikstelling in het volgende boekjaar.“

Kijkende naar de leeftijd van de vliegtuigen, zien we dat de vier oudste A380’s in de vloot A6-EDF, EDJ, EDA en EDC zijn. De oudste van deze toestellen is A6-EDF, met een indrukwekkende leeftijd van 15,33 jaar, volgens gegevens van ch-aviation. De andere toestellen zijn tussen 13 en 14,8 jaar oud, en zouden waarschijnlijk zeer binnenkort met pensioen gaan.

Verniewing

Maar leeftijd lijkt niet de gepaste maatstaf voor de buitengebruikstellingen. De enige officieel gepensioneerde A380 heeft namelijk een leeftijd van 12.4 jaar. Dit terwijl de vier andere A380’s die uit de vloot gaan al een veel hogere leeftijd hebben. Het is dus onduidelijk hoe Emirates de slachtoffers uitkiest. Hoe dan ook, in het komende jaar zullen vier nieuwe A380’s in de vloot van Emirates komen. Deze zullen met de nieuwe Premium Economy-class worden uitgerust. Het lijkt er dus op dat Emirates nog wel heil ziet in de superjumbo, en dat gaven ze eerder al eens aan. Emirates verwacht namelijk dat de A380 nog tot minimaal 2030 in de vloot zal zitten.