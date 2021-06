Elbers: trein geen waardige vervanger vliegtuig

Als het aan de president-directeur van KLM ligt, is de klimaatoplossing voor de luchtvaart in ieder geval niet de trein. Ook tempert hij de verwachtingen van biobrandstoffen. De oplossing voor het klimaat zit volgens Elbers in vlootvernieuwing.

Gepeperde trein

De verschuiving van vluchten naar treinen is een van de gebieden waarop luchtvaartmaatschappijen, althans in Europa, tijdens de pandemie enkele zichtbare stappen hebben gezet. Air France heeft de binnenlandse vluchten tussen Parijs Orly en Bordeaux, Lyon en Nantes geschrapt ten voordele van de trein als voorwaarde voor een steunpakket in 2020. En in afwachting van klimaatwetgeving zouden minstens drie andere routes op soortgelijke wijze kunnen worden opgeschort.

De trein lijkt dus alsmaar populairder te worden. Maar KLM ziet er daar op grote schaal geen heil in als het aan Pieter Elbers ligt. De enige logische route voor KLM is Amsterdam-Brussel. Deze route werd al net voor de pandemie over genomen door de trein. Maar verder dan dat, heeft KLM geen opties in het netwerk om het vliegtuig te vervangen. Elber meldt het volgende aan Skift.com: “Afgezien van Brussel zal het een grote uitdaging blijven door het simpele feit dat het enorm veel geld zal kosten”. Hiermee duidt hij op de aanleg van infrastructuur die nodig is voor treinreizen. Hij noemde Londen, dat ruwweg 3 tot 3,5 uur met de trein van Amsterdam ligt, als een plaats waar treinverbindingen zouden kunnen werken, maar Berlijn, wat een treinreis van 8 uur is (hoewel het maar 200 kilometer verder ligt dan Heathrow vanaf Schiphol), een plek waar een treinverbinding niet zou kunnen werken.

Realisme

Biobrandstof lijkt ook (nog) niet de sleutel tot verduurzaming. In theorie zou het mooi zijn als het vliegtuig volledig zou kunnen vliegen op ‘groene’ brandstof. Maar dat is simpelweg nog niet het geval. Wegens reglementen mag slechts een klein deel van de volledige tank bestaan uit biobrandstof. Elbers zei hierover het volgende: “Het is vandaag onmogelijk om 100 procent van de brandstof te vervangen door 100 procent, of zelfs 50 procent, biobrandstof,”. Hieraan voegde hij het volgende aan toe: “We moeten ambitieus zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch over wat we kunnen doen.”

KLM werkt al een tijd aan duurzamere brandstof. © KLM

En het realisme uit zich in vlootvernieuwing. “Vlootvernieuwing is het snelste en meest haalbare”, aldus Elbers. En daar is KLM al een tijd mee bezig. De pandemie stelde KLM in staat de efficiëntieverbeteringen in haar vloot te versnellen. De luchtvaartmaatschappij heeft begin oktober haar laatste Boeing 747 met pensioen gestuurd, wat voor veel luchtvaartliefhebbers een trieste dag was, maar ook een belangrijke stap om het brandstofverbruik terug te dringen. De jumbojets waren KLM’s laatste passagiersvliegtuigen met vier motoren, waardoor de maatschappij op langeafstandsroutes volledig kon overschakelen op efficiëntere twin-jets zoals de Boeing 787.

De luchtvaartmaatschappij is ook opnieuw begonnen met de analyse van korte-afstands vliegtuigen voor een mogelijke bestelling, zei Elbers. Deze moeten het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van KLM’s vloot in de toekomst verder terugdringen.