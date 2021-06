EU: 17-jarige ‘vliegtuigoorlog’ met de VS voorbij

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben hun bijna 17 jaar durende conflict over vliegtuigsubsidies opgelost, zei de EU dinsdag. Hiermee komt een einde kwam aan een reeks tarieven uit het Trump-tijdperk. Deze verslechterde de band tussen de EU en de VS.

De twee partijen strijden al sinds 2004 bij de Wereldhandelsorganisatie over subsidies voor Boeing en de Europese rivaal Airbus. Er werden als gevolg van het conflict tarieven ingesteld. Deze tarieven werden op goederen gesteld met een waarde van 11,5 miljard dollar. In maart werd er een overeenkomst bereikt tussen de twee grootmachten om deze tarieven te schorsen. Deze tarieven golden op veel producten zoals tabak uit de VS, en wijn uit de EU.

Onlangs was er een ontmoeting tussen de hoofden van de grootmachten. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei voorafgaand aan een topontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden het volgende: “Deze bijeenkomst is begonnen met een doorbraak over vliegtuigen. Dit is echt een nieuw hoofdstuk in onze relatie, omdat we van een conflict overgaan op samenwerking op het gebied van vliegtuigen – na 17 jaar van ruzies,”

De overeenkomst moet hen in staat stellen zich te concentreren op de dreiging die uitgaat van China’s ontluikende commerciële vliegtuigindustrie.

Metaalindustrie

Naast afspraken in de luchtvaart wordt er ook vooruitgang geboekt in de staalmarkt. Zo wordt een van de grootste handels-irritaties van Trump weggenomen. Namelijk, de tarieven op de invoer van staal en aluminium uit de EU worden opgeheven. Brussel en Washington hebben gezegd dat zij zullen proberen de overcapaciteit in de wereld aan te pakken, die grotendeels in China is geconcentreerd.

De twee zullen waarschijnlijk ook afspreken om samen te werken op het gebied van handel en technologie. Bijvoorbeeld om normen vast te stellen en de handel in kunstmatige intelligentie te vergemakkelijken.