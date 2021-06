GE en Safran gaan radicaal nieuwe straalmotor ontwikkelen

Gisteren maakte GE Aviation en het Franse Safran bekend dat zij gaan samenwerken met de ontwikkeling van ‘de nieuwe generatie straalmotor’. Een open propeller-architectuur en hybride elektrisch vermogen behoren tot de belangrijkste kenmerken van dit nieuwe project.

Duurzaamheid

GE Aviation en Safran, die al tientallen jaren samenwerken om CFM-motoren op de markt te brengen, zullen hun samenwerking tot ver in de toekomst voortzetten met hun volgende gezamenlijke project. Namelijk, het CFM RISE programma. RISE staat voor “Revolutionary Innovation for Sustainable Engines” en is naar verluidt een opkomende “disruptieve technologie” voor toekomstige motoren.

RISE mikt op een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20% ten opzichte van de huidige motoren. De twee bedrijven verklaarden maandag dat zij een hoofdrol willen spelen op het gebied van een duurzamere luchtvaart. Dit met de doelstelling van de luchtvaart om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 50% te verminderen in het achterhoofd.

In een officiële verklaring zei het hoofd van GE Aviation het volgende:

“Samen, door middel van het RISE-technologie demonstratieprogramma, vinden we de toekomst van het vliegen opnieuw uit. Dit door een geavanceerde suite van revolutionaire technologieën op de markt te brengen die de volgende generatie van single-aisle vliegtuigen naar een nieuw niveau van brandstofefficiëntie en verminderde emissies zal brengen.” -John Slattery, President en CEO van GE Aviation

Zo gaan de motoren er ongeveer uitzien op de vliegtuigen. © CFM International

‘Onmogelijk om beter te krijgen’

Maar hoe willen de bedrijven die 20% extra efficiëntie halen? Volgens de bedrijven zelf zullen de motoren de winst halen door een ‘Open Fan Architecture’.

“De open-propellerarchitectuur schakelt de hele structuur die rond de propeller zit uit, dus je neemt een hoop gewicht weg. Je neemt veel weerstand weg en je krijgt de ultieme voortstuwings-efficiëntie. Het is onmogelijk om beter te krijgen.” -Arjan Hegeman, GE Aviation via Aviation Week.

Dit gaat volgens de bedrijven niet ten koste van snelheid of comfort. De vliegtuigen die uitgerust worden met deze motoren, zullen even snel en even comfortabel zijn voor de passagier. Naast een uniek ontwerp zullen de motoren beschikken over andere high-tech onderdelen. Zo zullen de propellerbladen volledig composiet zijn. Daarnaast zullen de motoren 100% compatibel met alternatieve energiebronnen zoals duurzame vliegtuigbrandstoffen en waterstof.

Het zijn veelbelovende woorden die GE en Safran zeggen. Het kan de luchtvaart veel opleveren op de lange termijn en misschien zit de toekomst van de luchtvaart wel in propellers. De motoren zelf zullen pas over minimaal tien jaar klaar voor gebruik zijn. Sterker nog, GA en Safran hebben laten weten dat de motoren waarschijnlijk pas rond 2030 in gebruik kunnen worden genomen.