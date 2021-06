Lufthansa neemt afscheid van haar laatste MD-11F’s

Lufthansa Cargo heeft een koper gevonden voor de drie resterende McDonnell Douglas MD-11F vliegtuigen. Hiermee komt een einde aan de vluchten bij Lufhansa Cargo deze vrachtvliegtuigen, die in 1998 van start ging.

Volgens berichten in aeroTELEGRAPH heeft de luchtvrachtdivisie van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa haar laatste drie McDonnell Douglas MD-11F’s verkocht. Dit betekent dat de vloot van Lufthansa Cargo voortaan volledig uit Boeing 777F’s zal bestaan. Uit gegevens van ch-aviation.com blijkt dat de laatste drie vrachtvliegtuigen een gemiddelde leeftijd van 23 jaar hebben.

De MD11 met de registratie D-ALCD is al in opslag geplaatst voor zijn vertrek. Volgens Flightradar24 vond de laatste vlucht plaats op 30 mei en vloog het toestel van Cairo in Egypte terug naar de basis van de luchtvaartmaatschappij in Frankfurt. Ondertussen blijven D-ALCA en D-ALCC voorlopig actief. De laatste drie MD-11’s van Lufthansa gaan naar de Amerikaanse vrachtmaatschappij Western Global Airlines. De maatschappij is gevestigd in Florida, met hubs in Fort Myers en Miami. De maatschappij heeft echter ook verder weg gelegen bases, in Anchorage, Hong Kong, en Luik (België).

Western Global Airlines

Dit is niet het eerste geval van een Lufthansa Cargo MD-11F die naar Western Global Airlines verhuist. Vier andere toestellen hebben deze overstap al gemaakt, in 2014 en 2015. In het algemeen is het partnerschap tussen Lufthansa en Western Global een goede manier om ervoor te zorgen dat de MD-11 zijn erfenis als toonaangevend widebody vrachtvliegtuig kan voortzetten.