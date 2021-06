Maastricht Airport neemt deel aan proef elektrisch vliegen

Naast Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport sluit Maastricht Aachen Airport nu ook aan bij Power Up. Binnen Power Up werken nu vier Nederlandse regionale luchthavens samen om kennis op te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten.

Regio’s verbinden

Uit het project moeten testresultaten komen die inzicht geven over lijndiensten binnen Europa met elektrische vliegtuigen. Dit om regio’s binnen Europa te verbinden en een naadloos netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport, is enthousiast: “In april kondigden we de start aan van deze proef waarin Nederlandse luchthavens gezamenlijk een actieve rol pakken bij de doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We zijn blij dat in zo’n vroeg stadium ook Maastricht Aachen Airport aansluit. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa. Met name voor het verbinden van regio’s waar elektrisch vliegen voordelen biedt ten opzichte van de auto of de trein.”

Een groen Limburg

Ook in Limburg zijn ze erg blij met het project. De ambities lagen er al een tijd om te verduurzamen en dit project past er precies bij als het aan Jos Roeven, CEO van Maastricht Aachen Airport, ligt. “Verschillende Limburgse partijen hebben al langer de wens uitgesproken voor een verbinding met een internationale hub in het buitenland. Daar biedt elektrisch vliegen in de toekomst kansen. Maar ook de verbinding van regionale bedrijven en kennisinstellingen rondom elektrisch vliegen. Denk aan brandstofontwikkeling, maar ook aan de uitbreiding van onze maintenanceboulevard voor onderhoud en reparatie.”

Met de proef hoopt Roeven ook een inzicht te krijgen in hoe een luchthaven er infrastructureel uit moet komen te zien. “Wat betekent het voor de luchthavens om deze innovaties door te voeren? Wat is de commerciële potentie en welke positieve impact heeft dit op gezondheid en leefomgeving? Dat soort vragen kunnen we in deze proef samen met de andere luchthavens beantwoorden,” vervolgt Jos Roeven.