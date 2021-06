WestJet vanaf deze zomer met 787 naar Schiphol

WestJet heeft gisteren de nieuwe lijnvlucht naar Amsterdam aangekondigd. De vlucht zal vanaf de hub van WestJet in Calgary worden uitgevoerd met de 787 Dreamliner, met ingang van 5 augustus 2021.

WestJet’s dienst tussen Amsterdam Airport Schiphol (AMS) en Calgary International Airport (YYC) zal vanaf 5 augustus 2021 twee keer per week opereren en zal vanaf 9 september toenemen tot drie keer per week. Bob Sartor, President & CEO, The Calgary Airport Authority zeiden: “WestJet’s nieuwe route van hun thuisbasis en hub op YYC naar Amsterdam, zal Calgarians verbinden met Europa en Europeanen met Alberta via een van de best verbonden luchthavens in de wereld.”

Verder gaat WestJet zich ook uitbereiden naar London Gatwick deze zomer vanuit Calgary en Toronto. De vluchten vanuit Calgary zullen twee keer per week vertrekken, terwijl de vluchten vanuit Toronto drie keer per week zullen vertrekken.