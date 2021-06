Eerste Ryanair 737 MAX in aantocht

De eerste Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 is onderweg naar zijn nieuwe thuisbasis in Dublin.

De gloednieuwe 737 MAX 8-200 met registratie EI-HEN is gespot op Flightradar vliegend van Seattle naar Dublin. De vlucht duurt bijna negen uur. De afstand is langer dan het eigenlijke vluchtbereik van de MAX, maar omdat er bij deze ferry vlucht geen passagiers en bagage aan boord zijn zit er toch genoeg in de tank om deze lange vlucht uit te voeren. Het toestel land om 18:00 uur lokale tijd in Dublin.

Vertraagd

Ryanair had verwacht het toestel in april 2019 in ontvangst te nemen, maar door de twee tragische incidenten met de MAX is de levering meer dan twee jaar uitgesteld. Nu zeven jaar na de besteldatum en na een lang nieuw certificeringsproces is het vliegtuig eindelijk onderweg.