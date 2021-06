F-35 zorgt voor meer geluidsoverlast

Sinds de komst van de F-35 ervaren omwonenden in Leeuwaarden flink meer geluidshinder dan dat de F-16 eerder veroorzaakte.

Uit een enquête van Omroep Friesland blijkt dat de geluidsoverlast rondom vliegbasis Leeuwaarden is toegenomen sinds de komst van de F-35. Ook dorpen 30 km van de basis af geven aan last te hebben van zeer zware geluidshinder.

Luider dan de F-16

In de enquête werd omwonenden gevraagd hoe zij het geluid voor en na de komst van de F-35 ervaren. Uit de resultaten blijkt dat slechts 15% van de ondervraagde het geluid van de F-16 als overlast ervaart, terwijl meer dan de helft aangeeft last te hebben van de F-35. Het geluid zou zorgen voor slapeloosheid en stress en is hinderlijk voor alledaagse sociale situaties. Visite ontvangen in de tuin en een gesprek voeren is vaak onmogelijk.

Dat de F-35 luider is dan de F-16 was van tevoren al bekend gemaakt door de luchtmacht. 80% van de mensen die de enquête hebben ingevuld geven aan dat ze nooit een klacht hebben ingediend. Tjeerd Andringa, geluidsexpert aan Rijksuniversiteit Groningen vindt het onverstandig om geen klacht in te dienen. In een interview met Omroep Fryslân geeft de expert aan:

“Ja, dien een klacht in, maar, houd het daar niet bij. Zorg ervoor dat die niet genegeerd wordt, dat-ie niet alleen maar opgeteld wordt.”

Er moet echt gehandeld worden naar de klachten volgens Andringa:

“Geluidsoverlast tast de kwaliteit van leven aan en dat moet het topic zijn en niet dat of de overheid zich aan de geluidsnormen houdt.”

Einde van de F-16 dichtbij

Over een paar weken vertrekken de laatste Nederlandse F-16’s van vliegbasis Leeuwaarden. Vanaf 1 juli zijn alle Nederlandse F-16’s gestationeerd op Volkel. Daarmee komt het einde voor de F-16 binnen de Koninklijke luchtmacht steeds dichterbij.

Nederlandse F-35 met Nederlandse F-16 ©Ministerie van Defensie