KLM: Airbus A320neo is serieuze optie

Blijft KLM loyaal aan Boeing, of volgt KLM haar Franse zustermaatschappij op en kiest de maatschappij voor Airbus?

In een interview met Skift.com gaf KLM-topman Pieter Elbers aan dat vlootvernieuwing het voornaamste middel is voor CO2-reductie. Andere middelen zoals biobrandstof en de trein zijn (nog) niet efficiënt genoeg. Gisteren verscheen er al een Up-artikel met de redenering voor deze keuze. En KLM is al flink bezig met het vernieuwen van de vloot. De lange-afstandsvloot is over de afgelopen jaren heen al flink vernieuwd. Maar de beurt is nu aan de korte afstandsvloot. De logische keuze voor KLM is tussen de 737 MAX en de A320neo. Blijft KLM loyaal aan Boeing, of volgt KLM haar Franse zustermaatschappij op en kiest de maatschappij voor Airbus?

De KLM CEO merkte op dat de luchtvaartmaatschappij zowel de A320neo-familie als de 737 MAX-familie zou overwegen als potentiële vervangers voor haar verouderende vloot. Momenteel vertrouwt KLM op de 737 NG voor haar narrowbody-behoeften, met in totaal 49 van dit type in haar vloot. Hiervan zijn de 737-700’s het jongst, met een gemiddelde leeftijd van 10,7 jaar. De -800’s, de meest talrijke met 31, zijn 14,5 jaar oud, terwijl de vijf -900’s de oudste zijn, met een gemiddelde leeftijd van 19,3 jaar. Binnen deze sub-vloten zijn er echter enkele grote verschillen. Zo is de oudste 737-800 22 jaar oud, terwijl de jongste nog geen twee jaar oud is. Op dezelfde manier variëren de -700’s van negen tot 12,6 jaar oud, terwijl alle -900’s tussen 17 en 20 jaar oud zijn.

Een Boeing 737-900 van KLM landt op Schiphol. ©Up in the Sky

Afwegingen

Met name de A321neo zou een goede vervanger kunnen zijn voor de oude -900’s. Toen de 737 MAX vorig jaar langdurig aan de grond werd gehouden, bleek KLM inderdaad in die richting te denken. Ook onder het publiek was de A320neo de favoriet. Een overstap naar Airbus zou echter een soort herschikking van de vloot vergen, wat extra kosten en complexiteit met zich mee zou brengen. Het zou ook problemen opleveren voor de piloten tijdens de overgangsperiode waarin de luchtvaartmaatschappij haar 737’s afbouwt en begint met de levering van de Airbus.

Bovendien is de 737 MAX ook weer op haar weg terug. Het geplaagde type wordt inmiddels al weer een tijdje geleverd door Boeing. KLM is bovendien al jaren vaste klant van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Mocht KLM voor Boeing kiezen, hebben de piloten ook een minder lange aanpassingsperiode, en zijn de piloten breder inzetbaar.