Vluchten naar nergens populair in Zuid-Korea

Het klinkt als een bizar plan om extra inkomsten te genereren: vluchten naar nergens. Toch blijkt dit plan van zeven Zuid-Koreaanse maatschappijen erg populair. Meer dan 15.000 passagiers namen zo een vlucht, zónder bestemming.

Zeer in trek

Al meer dan 150 vluchten zonder bestemmingen hebben het Zuid-Koreaanse luchtruim gekozen. Het was een ludiek plan van zeven Zuid-Koreaanse maatschappijen om extra inkomsten te genereren. Hier was namelijk een flink tekort aan als gevolg van de pandemie. De passagiers kopen een kaartjes voor een vlucht met dezelfde eindbestemming als vertrekplaats. Van de zeven luchtvaartmaatschappijen die vluchten naar nergens uitvoeren, heeft Asiana Airlines low-cost dochter Air Busan de meeste vluchten uitgevoerd, met 35 vluchten. Jeju Air heeft 34 vluchten naar nergens uitgevoerd, gevolgd door Jin Air met 33 vluchten. Op de voet gevolgd, maar nog steeds actief zijn T’way Air, Air Seoul, Asiana, en Korean Air.

Waarom de passagiers precies deze vluchten nemen, blijft voor de redactie een vraag. Maar populair zijn ze zeker: volgens gegevens die onlangs door de Koreaanse douanedienst zijn vrijgegeven, hebben 15.983 passagiers een ritje gemaakt op 152 vluchten naar nergens. De 15.983 passagiers gaven samen 17 miljoen euro (!) uit aan belastingvrije aankopen. Bijna de helft, of 7.266 passagiers, gaven meer dan 500 euro uit aan belastingvrije drank. Dus naast dat het voor de maatschappijen extra inkomsten opleverde, levert het ook voor de luchthavens flink wat geld op.

Belastingvrij

Deze Zuid-Koreaanse vluchten naar nergens zijn bijzonder interessant omdat ze sterk gericht zijn op belastingvrij winkelen. De Zuid-Koreaanse regering staat deze vluchten toe om zowel de lokale luchtvaartmaatschappijen als de lokale duty-free sector te steunen. Dat is een goede zaak – de detailhandelaars op luchthavens worden vaak vergeten tijdens de recessie in de reissector.

Terwijl het bij vluchten naar nergens of rondvluchten in veel andere landen gaat om het herbeleven van de vliegervaring, lijkt dat in Zuid-Korea niet het geval te zijn. Een recent verslag van Bloomberg geeft een interessant inzicht in deze vluchten. Bloomberg gaf een gedetailleerde beschrijving van een twee uur durende vlucht naar nergens met Air Busan.

De belastingvrije detailhandelaar Lotte organiseerde de vlucht voor 130 van zijn beste klanten. Deze klanten betaalden niets voor de vlucht. Maar er werd verwacht dat ze veel zouden uitgeven aan belastingvrije producten van Lotte. Deze vlucht was een van de zes vluchten naar nergens die Lotte alleen al in mei organiseerde.

De vluchten komen kortstondig in het Japanse luchtruim en legitimeren zo de duty-free aankopen. Hotel Shilla, de op één na grootste belastingvrije exploitant van Zuid-Korea, bood zijn klanten in mei twee soortgelijke vluchten aan. Elk van die vluchten bood plaats aan 114 passagiers.

Korean Air is een van de zeven luchtvaartmaatschappijen die vluchten naar nergens aanbieden. Maar in tegenstelling tot de low cost maatschappijen, biedt Korean Air een meer verfijnde duty-free vlucht. Passagiers betalen tussen 120 en 400 euro (afhankelijk van waar je het liefst zit) en halen hun vooraf bestelde duty-free onderweg op voordat ze aan boord gaan van een van de korte vluchten vanaf Seoul’s Incheon International Airport. Toch gaat het allemaal om retail-therapie. Zegt een passagier van Korean Air;

“Een vlucht naar nergens is een verfrissend concept, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik geboekt zou hebben als er geen duty-free shopping voordelen waren.”