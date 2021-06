Apache-piloot landt op Hoogeveen voor kopje koffie | Video

Een Apache-helikopter bracht donderdagochtend een bezoekje aan het vliegveld van Hoogeveen voor een kopje koffie.

De Apache-gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht was bezig met een laagvliegoefening toen de piloot landde voor een tussenstop. Het leverde een bijzonder gezicht op, want zo’n helikopter landt doorgaans maar één keer per jaar in Hoogeveen. “De piloot nam hier even twintig minuutjes pauze om een kop koffie te drinken en ging toen weer verder,” vertelt Jan Hulzebos, woordvoerder van het vliegveld, aan RTV Drenthe.

“Meestal zie je ze van veraf, want ten noorden van ons vliegveld ligt een laagvlieggebied waar ze op 50 meter hoogte mogen oefenen,” aldus Hulzebos. In onderstaande video is het bezoekje van de Apache aan vliegveld Hoogeveen te bekijken:

© Herman van Oost (Van Oost Media)