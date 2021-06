Cathay Pacific klaar voor A350-vluchten met één piloot

Cathay Pacific is klaar voor haar eerste Airbus A350-vluchten met slechts één piloot aan het roer, zo meldt persbureau Reuters.

Cathay Pacific is klaar voor de eerste test- en certificeringsvluchten met één piloot op de Airbus A350. De maatschappij werkt samen met Airbus aan het nieuwe project. Tijdens de cruise van de vlucht, wanneer het vliegtuig lange tijd op kruishoogte vliegt, zit er slechts één piloot in de cockpit. Doordat de piloten roulerend hun rust nemen zijn er in totaal slechts twee piloten op een vlucht nodig in plaats van de huidige drie of vier. Dit kan luchtvaartmaatschappijen een hoop besparingen op personeelskosten opleveren.

Als het gezamenlijke project, dat ‘Project Connect’ is genoemd, slaagt, zou de wijziging vanaf 2025 kunnen worden doorgevoerd. Voor die tijd zijn er echter nog wel wat hordes te nemen. Zo geeft Cathay Pacific zelf al aan dat het weliswaar deelneemt aan het project, maar dat de daadwerkelijke invoer van het beleid niet zeker is. “We werken weliswaar samen met Airbus aan de ontwikkeling van het concept van reduced crew operations, maar we hebben op geen enkele manier bevestigd dat we ook de launch customer zullen zijn. De gepastheid en effecitiviteit of een dergelijke uitrol, alsmede de algehele kosten-batenanalyse zal uiteindelijk afhangen van hoe de pandemie verder verloopt.”

Bovendien bestaat de discussie al langer en ondervindt het project maar weinig goedkeuring onder passagiers, veiligheidsautoriteiten en piloten. Zo geven autoriteiten al aan verschillende eisen te stellen, mocht het ooit tot invoering komen. Volgens de EASA zal tijdens zo’n project de gezondheid en alertheid van de piloot continu in de gaten moeten worden gehouden. Als zich een noodsituatie voordoet moet de andere piloot binnen enkele minuten in de cockpit kunnen zitten.

Ook vakbonden zijn kritisch. Naast de mogelijke ontslagen die de uitrol die een dergelijk project zou kunnen betekenen wijzen ze ook op de veiligheidsproblemen. Naar aanleiding van onder meer de twee dodelijke 737 MAX-ongelukken wordt kritisch gekeken naar extra bezuinigingen en automatisering. Er zullen dus in elk geval een hoop testen nodig zijn om te kijken of het project ooit haalbaar zal zijn.