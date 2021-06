Japan komt met eigen supersonisch vliegtuig: dit is waarom

Verschillende Japanse bedrijven en instanties werken samen om een eigen supersonisch vliegtuig te ontwikkelen, en om een aantal redenen is dat heel begrijpelijk.

Het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA) kondigde deze week aan dat het samenwerkt met Mitsubishi, Kawasaki en Subaru om een Japans supersonisch vliegtuig te ontwikkelen. De bedrijven en instanties vormen samen de ‘Supersonic Research Council’, die er uiteindelijk voor moet zorgen dat de vliegtuigen er rond 2030 daadwerkelijk zijn.

Waarom?

Dat antwoord lijkt vrij simpel: tijd. Snelle verbindingen met het Westen zijn voor Japan van groot belang. Het duurt momenteel meer dan twaalf uur om van Japan naar Europa of de oostkust van de Verenigde Staten te komen. De Japanse tegenhanger van NASA wil die vluchttijd halveren met behulp van supersonische vliegtuigen. Aan dat soort vliegtuigen zitten echter wel wat haken en ogen. Ze leveren weliswaar veel tijdswinst op, maar zijn financieel en milieutechnisch gezien niet altijd voordelig.

JAXA geeft echter aan dat het druk bezig is met de ontwikkeling van technologie om luchtweerstand en brandstofverbruik te verminderen. Op die manier moeten supersonische vliegtuigen financieel wel haalbaar worden. Daarnaast onderzoekt het instituut of het mogelijk is om de gevolgen van de sonic boom te verminderen. Die sonic boom maakt namelijk dat het verboden is om supersonisch over land te vliegen. JAXA zegt de geluidsoverlast met nieuwe technologie te kunnen halveren door het airframe van het vliegtuig opnieuw te ontwerpen.

Een nieuw ontwerp moet er bovendien voor zorgen dat het toestel minder weerstand ondervindt. In 2005 voerde JAXA met een testmodel al de eerste experimenten uit met met het verminderen van luchtweerstand. De instantie stelt dat het experimentele toestel destijds al dertien procent minder weerstand ondervond dan de Concorde.

Op veel routes is snelheid tegenwoordig echter van ondergeschikt belang. Vluchten worden zo gepland dat het vaak mogelijk is om te slapen tijdens de vlucht. Daarnaast zorgt digitalisering ervoor dat passagiers hun tijd aan boord van vliegtuigen vaak nuttig kunnen gebruiken, zeker nu ook veel luchtvaartmaatschappijen wifi aan boord aanbieden. Op deze manier is de tijd in een vliegtuig minder erg ‘verloren tijd’ dan in het Concorde-tijdperk.

Voor de Japanse economie lijkt het echter nog wel van groot belang te zijn om snel de oceanen over te kunnen steken, en daar zou een supersonisch vliegtuig wel eens van pas kunnen komen. Zoals besproken is het veelal verboden om supersonisch over land te vliegen. Het zijn daarom juist de lange routes over zee waar supersonisch vliegen vluchttijden inkort, en uitgerekend vanuit Japan worden veel routes over lange stukken oceaan gevlogen, naar bijvoorbeeld Australië en de Verenigde Staten.

Het was dan ook Japan Airlines die als eerste grote luchtvaartmaatschappij investeerde in het Amerikaanse Boom Supersonic, een bedrijf dat ook bezig is met de ontwikkeling van een nieuw supersonisch toestel. Onlangs kwam daar met bestellingen van tot wel 50 toestellen United Airlines bij. “United gaat door met het bouwen van een innovatieve en duurzame luchtvaartmaatschappij. De huidige technologische vooruitgang maakt het haalbaarder om supersonische vliegtuigen in te zetten,” zei CEO Scott Kirby. Al is het de bedoeling dat de Boom Overture volledig op hernieuwbare brandstoffen vliegen, toch blijft er een grote duurzaamheidsuitdaging bestaan. De tijd zal leren of het de Amerikanen en/of de Japanners lukt om een economisch en milieutechnisch duurzaam supersonisch vliegtuig te ontwikkelen.

Bij de lancering van een nieuw vliegtuigtype kunnen bestellingen en belangrijke toezeggingen van luchtvaartmaatschappijen vaak een "sneeuwbaleffect" veroorzaken. Zal dit ook gelden voor de nieuwe supersonische verkeersvliegtuigen? https://t.co/fgJGoPP8Z0 — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) June 14, 2021