KLM-netwerk in Azië en Midden-Oosten deze zomer weer terug op niveau

Met het geleidelijke herstel van de luchtvaart heeft KLM aangekondigd dat hun routenetwerk in Azië en het Midden-Oosten deze zomer hetzelfde zal zijn als in 2019.

Na een vorige aankondiging dat het KLM-netwerk in Noord-Amerika weer terug op het oude niveau is heeft de luchtvaartmaatschappij dit ook aangekondigd voor Azië en het Midden-Oosten. CEO Pieter Elbers laat in een verklaring weten:

“Het is positief dat ook het aantal bestemmingen naar het Midden- en Verre Oosten weer bijna op het oude niveau terug is. Klanten kunnen hierdoor als vanouds rekenen op het uitgebreide netwerk van KLM. Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Vaccinaties zijn de sleutel tot het herstel van de luchtvaart. Vervolgens is een internationaal geldend vaccinatiepaspoort van groot belang voor het herstel van de mobiliteit van onze klanten.”

In veel Aziatische landen gelden nog wel verschillende inreisbeperkingen per land. Het KLM-netwerk zal hierdoor in de winter hoogstwaarschijnlijk moeten worden aangepast.