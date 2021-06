British Airways 787 door neuswiel gezakt | Foto’s

Een Boeing 787 van British Airways is vrijdag door zijn neuswiel heen gezakt op Londen Heathrow. Het gaat om de allereerste Dreamliner die British Airways ooit in ontvangst nam.

De Boeing 787-8 Dreamliner, registratie G-ZBJB, is vrijdagochtend naar het lijkt door zijn neuswiel gezakt. Het toestel vloog 16 juni voor het laatst, en wordt al enige tijd enkel ingezet voor vrachtvervoer. Veiligheidsmedewerkers van Londen Heathrow, waaronder de brandweer, waren snel ter plekke. Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak van het incident is.

“Een vrachtvliegtuig is beschadigd geraakt terwijl deze stil stond op het platform. Gezien het een freigher-only-vliegtuig betreft waren er geen passagiers aan boord,” meldde British Airways over de 787 in een statement aan Simple Flying. “Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit en we onderzoeken dit geval.”

Dit bericht wordt verder aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt.

British Airways Boeing 787-800 (G-ZBJB, built 2013) suffered a nosegear collapse while parked on a remote stand at London-Heathrow Intl Airport (EGLL), UK. @MZulqarnainBut1 pic.twitter.com/KzWcmdN1zO — JACDEC (@JacdecNew) June 18, 2021