De Kleine Luchtvaart (Afl. 912) | Column Goof

In de reeks ‘Kleine Luchtvaart’: in de Ruitenberger Courant lezen we dat er weer onenigheid is uitgebroken op het vliegveld aan de Verlengde Wilgendijk. Dit keer tussen vliegclub VCU en vliegtuigverhuurder Rob Pollemans van Turning Props Aviation BV.

De laatste adverteert middels postertjes boven de urinoirs van Restaurant ‘De Variometer’ met een Cessna-172 voor minder dan €185,- huur per uur.

‘Nat! Net als uw schoenen nu!’, staat er grapshalve bij.

Voorzitter Strakhuizen (ex-KLU/KLM) van de concurrende VCU trekt in de vliegclub-app in twijfel of er wel winst gemaakt kan worden op deze transactie. Met name omdat hij aan de hand van bijna één meter aan onderhoudsboeken kan aantonen dat de identieke Skyhawk van de vliegclub absoluut niet onder de 200 euro per uur in de verhuur kan.

Pollemans antwoordt daarop in vliegveld-app dat de oriëntatie-reizen van Strakhuizen ‘cum suis’ naar de vliegtuigfabriek van Diamond AG in Wiener Neustadt (inclusief ‘Wein Weib und Gesang’) misschien worden meegenomen in de uurprijs van de clubkisten.

Zeker omdat daarbij doorgaans gebruik gemaakt gemaakt wordt van de privé Cirrus SR-22 van pennningmeester Oerlemans, die à €425 per uur geregeld voorbij komt vliegen in de jaarcijfers van de vliegclub.

Hij verwondert zich daarnaast over de aanwezigheid van PR-manager Annelies Akkermans van de ‘Stichting Uns Vleegveld’ tijdens deze trip. Met name ‘omdat haar postuur aanzienlijk moet hebben bijgedragen aan de mass-and-balance van de Cirrus’. Daarbij stelt hij dat er in Hotel Garni ‘Steinfeld’ slechts twee kamers geboekt zijn, inplaats van de te verwachten drie.

Hij voegt toe dat het ‘het bestuur siert dat er op deze wijze kosten bespaard worden’. Gevolgd door drie luid-lachende emoji’s.

(wordt vervolgd (in de volgende ‘Kleine Luchtvaart’))

Goof Bakker