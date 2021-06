Ex-KLM 747 ‘PH-BFV’ terug in de lucht | Video

De voormalig aan KLM toebehorende Boeing 747 ‘PH-BFV’ koos gisteren na enkele maanden geleden op Teruel te zijn geparkeerd weer het luchtruim.

Op 15 maart vertrok de laatste KLM Boeing 747, met als registratie PH-BFV en de naam ‘City of Vancouver’, voor de allerlaatste keer vanaf Schiphol. Dit betrof tevens de laatste 747 Combi van KLM. Samen met de PH-BFT en de PH-BFW mocht het vliegtuig nog iets langer doorvliegen dan eerder aangekondigd om een luchtbrug te verzorgen voor het vervoer van medische artikelen. De Jumbo’s die eerder naar Teruel zijn overgevlogen bleven nog een jaar in eigendom van KLM om te dienen als donormachines. Het definitieve vertrek van de passagiersvariant van de blauwe Jumbo betekende het einde van een tijdperk. Veel luchtvaartliefhebbers lieten het werk even liggen en kwamen naar Schiphol om de 747 van KLM voorgoed uit te zwaaien.

De vraag is dan natuurlijk: wat gebeurt er met zo’n vliegtuig? Veel uitgefaseerde toestellen dienen als donormachine voordat ten prooi vallen aan de knipper of de draadzaag. Veel van de verwijderde onderdelen kunnen weer dienst doen in een machine van hetzelfde type. KLM schonk een aantal onderdelen van de Jumbo’s die in Teruel zijn ontmanteld aan opleidingsinstituten. Voor de PH-BFV bleef het verblijf onder de Spaanse zon beperkt tot tijdelijke stalling. Teruel behoort tot de plaatsen waar – zeker gezien de coronacrisis – veel vliegtuigen al dan niet tijdelijk worden opgeslagen. De BFV zal haar vliegende bestaan wel voortzetten, namelijk bij haar nieuwe eigenaar Longtail Aviation.

Daarvoor moet de Boeing eerst worden omgebouwd tot een volledige vrachtconfiguratie. En dat is precies de fase waar het toestel zich nu in bevindt. Gisteren vloog de ex-KLM 747 onder haar nieuwe registratie, VQ-BWM, van Teruel naar Marseille. Van daaruit maakte het toestel een wat langere tocht naar Sharjah International Airport in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zal het toestel naar verwachting een onderhoudsbeurt krijgen en worden omgebouwd naar een volledige vrachtconfiguratie, waarna het dienst zal doen onder de vlag van chartermaatschappij Longtail Aviation.

B747 en estado puro preparándose para el despegue inmediato pic.twitter.com/2yYwSBa6Dl — Aeropuerto de Teruel, vuela la innovación (@aeropuerteruel) June 16, 2021

Als het coronavirus de hele wereld niet in zijn greep had gekregen, zou KLM deze meimaand voor het laatst passagiers hebben vervoerd met de Boeing 747. Grote kans dat menig luchtvaartfan een ticket voor een van de laatste (Farewell-)vluchten had geboekt.. https://t.co/9joptn9KHG — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) May 29, 2021